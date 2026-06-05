Сотрудничество во имя зеленого будущего: для юных натуралистов организована научно-практическая экскурсия



По случаю Всемирного дня охраны окружающей среды Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с общественной организацией «Юный натуралист» провели экологическую акцию «Сотрудничество во имя зеленого будущего». Первый день двухдневного мероприятия, стартовавшего 4 июня, был наполнен яркими и содержательными для молодежи событиями. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встречи, гармонично сочетавшие теорию и практику, начались с экскурсии в музей Копетдагского государственного природного заповедника. Здесь начинающие экологи подробно ознакомились с богатой флорой, фауной и уникальными природными особенностями региона.

Программу продолжили лекционные занятия, в ходе которых участники посетили научные лаборатории Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева. Ознакомительный урок, посвященный лекарственным растениям нашей страны и их применению в народной медицине, стал для юных юнесковцев и защитников природы настоящей дискуссионной площадкой. Ребята детально изучили результаты проводимых здесь научных исследований, получили ценную информацию и обменялись опытом. ///nCa, 5 июня 2026 г.