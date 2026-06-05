ПРООН отмечает Всемирный день окружающей среды церемонией награждения победителей молодежного конкурса «Арал будущего – создавая решения сегодня»

Ашхабад, 5 июня 2026 года – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане провела церемонию награждения победителей молодежного конкурса «Арал будущего – создавая решения сегодня» в здании ООН в Ашхабаде 5 июня 2026 года по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Конкурс был организован в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Конкурс привлек талантливую молодежь со всего Туркменистана, которая представила свое видение устойчивого будущего региона Аральского моря. Участники затронули широкий круг тем, включая водосберегающие технологии, восстановление экосистем, устойчивое потребление, борьбу с опустыниванием и инклюзивное управление природными ресурсами. Свои идеи они представили в виде креативных трехмерных моделей и визуальных инсталляций, демонстрируя практические и концептуальные подходы к экологическим вызовам.

Проекты были представлены на выставке в здании ООН, где были продемонстрированы инновационные идеи по решению экологических проблем региона Аральского моря. Сотрудники ООН ознакомились с работами и проголосовали за наиболее понравившиеся, что способствовало вовлечению и диалогу по вопросам устойчивого развития.

Открывая церемонию, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян поздравила всех участников с их приверженностью защите окружающей среды и инновационными подходами к решению одной из наиболее острых экологических проблем Центральной Азии.

«ПРООН и впредь будет привержена созданию платформ, где молодежь сможет развивать и представлять свои идеи в виде практических решений», – отметила г-жа Саакян. «Их участие в решении экологических проблем имеет ключевое значение для будущего региона Аральского моря, и мы продолжим поддерживать инициативы, которые превращают молодежные инновации в реальный результат».

Наши победители:

Самая инновационная идея: Лале Гарыягдыева (Марыйский нефтегазовый колледж) – «Цифровая адаптация Узбоя и Аральского моря: искусственный интеллект и инновационная гидрологическая модель»;

Лале Гарыягдыева (Марыйский нефтегазовый колледж) – «Цифровая адаптация Узбоя и Аральского моря: искусственный интеллект и инновационная гидрологическая модель»; Лучший эко-дизайн: Майса Атамурадова и Полина Клубкова (школа №11, г. Туркменабат) – «Мониторинг Аральского моря методами дистанционного зондирования Земли»; а также Гуванч Джанмаммедов (Балканабатский нефтегазовый колледж) – «Зелёная защита Аральского моря»;

Майса Атамурадова и Полина Клубкова (школа №11, г. Туркменабат) – «Мониторинг Аральского моря методами дистанционного зондирования Земли»; а также Гуванч Джанмаммедов (Балканабатский нефтегазовый колледж) – «Зелёная защита Аральского моря»; Самая вдохновляющая концепция: учащиеся школы №87 г. Ашхабада – «Мир на перекрёстке двух дорог»Победители конкурса получили сертификаты и памятные призы в знак признания их значимого вклада. Все участники были отмечены за креативность, преданность делу и приверженность экологической устойчивости.

Победители получили сертификаты и памятные призы в знак признания их выдающегося вклада. Все участники были отмечены за свою креативность, преданность делу и приверженность принципам экологической устойчивости.

Конкурс является частью более широких усилий ПРООН, Министерства охраны окружающей среды при поддержке ГЭФ, направленных на укрепление экологической осведомленности, продвижение устойчивого управления природными ресурсами и вовлечение молодежи в климатические действия и восстановление экосистем в Туркменистане. Через образовательные инициативы, творческие проекты и мероприятия по работе с сообществами проект поддерживает решения экологических проблем и способствует повышению устойчивости в регионе Аральского моря. ///nCa, 5 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)