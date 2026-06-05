Президент Туркменистана принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза

В четверг, 4 июня 2026 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Турецкой Республики, председателя Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с турецкой стороны Джевдета Йылмаза, находящегося с визитом в Ашхабаде. Об этом сообщает агентство TDH.

В начале встречи Йылмаз передал главе государства, а также Национальному Лидеру туркменского народа приветствия от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сотрудничество между Туркменистаном и Турцией развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, основываясь на принципах обоюдного доверия и поддержки. Регулярные взаимные визиты и переговоры, проводимые правительственными делегациями двух стран, вносят весомый вклад в наращивание туркмено-турецкого партнёрства.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что участие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мероприятиях, состоявшихся 12 декабря минувшего года по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, придало новый импульс всемерному укреплению межгосударственного диалога, демонстрирующего высокий уровень.

Говоря о солидном экономическом потенциале двух стран, стороны подчеркнули необходимость регулярного обмена мнениями для вывода взаимодействия в данном направлении на качественно новый уровень. При этом констатировалась значимость деятельности Межправительственной туркмено-турецкой комиссии, Делового совета, а также выставок, организуемых на двусторонней основе.

Комментируя итоги встречи с главой Туркменистана, Джевдет Йылмаз написал в социальной сети X: «От энергетики до транспорта, от торговли до образования, от науки и технологий до культурного взаимодействия — по множеству направлений мы продемонстрировали твердую решимость продвигать наши партнерства, основанные на взаимной выгоде, на новый уровень. Мы верим, что каждый шаг, укрепляющий единство и солидарность тюркского мира, внесет значительный вклад в мир и процветание нашего региона. Особенно в период роста неопределенности в глобальном масштабе, развитие отношений между Турцией и Туркменистаном, черпающих силу в общей истории и ценностях, с позиции стратегического видения приобретает огромное значение. Благодаря работе, которую мы проводим на основе взаимного доверия, единства и сплоченности, мы продолжим поддерживать стабильность в нашем регионе и вместе достигать наших общих целей развития». ///nCa, 5 июня 2026 г. (фото 0 x.com)