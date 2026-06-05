Казахстан и Туркменистан укрепят сотрудничество в консульской сфере

4 июня 2026 года, в Ашхабаде состоялись очередные казахско-туркменские консультации по консульским вопросам между Министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Туркменистана. Об этом сообщают внешнеполитические ведомства обеих стран.

На встрече казахскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД РК Азамат Аубеков, туркменскую сторону – начальник Департамента консульской службы Довлетмурат Муратов.

В рамках консультаций дипломаты детально обсудили ряд консульских вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, были рассмотрены вопросы миграции, взаимодействия в рамках международных конвенций в правовой сфере, защиты прав граждан, расширения договорно-правовой базы и другие актуальные аспекты двустороннего взаимодействия.

Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования консульской деятельности с использованием современных технологий, с целью повышения эффективности консульской помощи гражданам и оперативности сотрудничества государственных структур двух государств.

По итогам консультаций главы делегаций подписали Протокол, а также отметили конструктивный и содержательный характер переговоров и договорились продолжить регулярный обмен информацией по всему спектру консульских отношений.

Следующий раунд консульских консультаций планируется провести в Астане./// nCa, 5 июня 2026 г.