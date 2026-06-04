Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Ашхабад: в повестке — встречи на высшем уровне и заседание МПК

3 июня в Ашхабад с двухдневным визитом прибыл Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

В Международном аэропорту Ашхабада вице-президента Йылмаза встретили министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов, Посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок и другие официальные лица.

Из аэропорта Йылмаз направился в мечеть «Туркменбаши Рухы», где ознакомился с информацией о мечети и совершил намаз. Кроме того, Йылмаз передал имаму мечети Священный Коран, направленный в дар от имени Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В этот же день Йылмаз провел расширенную консультативную встречу с турецкими бизнесменами и инвесторами, работающими в Ашхабаде. На повестку дня были вынесены вопросы увеличения двустороннего товарооборота, новые инвестиционные возможности для турецких компаний и перспективные ожидания деловых кругов.

По информации TRTAvaz, ключевые дипломатические мероприятия визита состоятся 4 июня.

В частности, запланированы встречи в формате «один на один» и в расширенном составе с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также, Йылмаз посетит Международную выставку текстильной промышленности Туркменистана Turkmen Textile Expo и проведет 9-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

Сразу после завершения переговоров в расширенном составе и заседания МПК состоится церемония подписания документов, которые определят экономическое будущее двух стран, сообщает TRTAvaz.

Подписи будут поставлены под многочисленными соглашениями о сотрудничестве и комплексными протоколами в таких стратегических сферах, как энергетика, международные транспортные коридоры, промышленные инвестиции и упрощение процедур торговли.

По сообщению TRT Haber, вместе с вице-президентом Йылмазом в Туркменистан прибыли председатель Межпарламентской группы дружбы Туркменистан-Турция, депутат Партии справедливости и развития (АК Партия) от Амасьи Халук Ипек, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Ахмет Берат Чонкар, заместитель министра национального образования Мухаммет Билал Мачит, заместитель министра промышленности и технологий Четин Али Дёнмез, заместитель министра торговли Озгюр Волкан Агар, а также заместитель министра транспорта и инфраструктуры Дурмуш Унювар.

Экономическое партнерство между Турцией и Туркменистаном, демонстрирующее стабильный рост в последние годы, находит отражение и в официальной статистике. По итогам 2025 года общий объем двусторонней торговли достиг уровня 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Ближайшая совместная цель Анкары и Ашхабада — довести этот показатель до 5 миллиардов долларов. ///nCa, 4 июня 2026 г. (фото – TRT Haber/ соцсети Джевдета Йылмаза)