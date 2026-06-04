В преддверии Всемирного дня окружающей среды дети в Туркменистане участвуют в интерактивной сессии по вопросам изменения климата

Ашхабад, 4 июня 2026 года — В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды, ежегодно отмечаемого 5 июня, в Туркменистане состоялось интерактивное образовательное мероприятие, объединившее детей, молодежь и представителей Организации Объединённых Наций и национальных партнеров.

Мероприятие было организовано ООН в Туркменистане совместно с Министерством образования Туркменистана при участии Международной организации труда, Программы развития ООН, Детского фонда ООН, Фонда ООН в области народонаселения и Всемирной организации здравоохранения.

Оно прошло на базе детского лагеря «Яшлык» в Гёкдере и объединило 30 детей в возрасте 10–12 лет, принявших участие в интерактивной образовательной сессии, посвящённой вопросам изменения климата и охраны окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды является основной глобальной платформой Организации Объединённых Наций для повышения осведомленности и призыву к проведению мероприятий в области охраны окружающей среды. В этом контексте мероприятие было направлено на углубление понимания детьми причин и последствий изменения климата, а также на формирование экологически ответственного поведения с раннего возраста.

Программа включала презентации и практические занятия. Участники ознакомились с деятельностью Организации Объединённых Наций в области борьбы с изменением климата. Ключевым элементом мероприятия стала презентация и использование интерактивного образовательного комплекта «Климатическая шкатулка», разработанная Программой развития ООН для того, чтобы сделать изучение вопросов климата доступным и увлекательным благодаря игровым заданиям и практическим упражнениям.

Работая в командах, дети приняли участие в интерактивных сессиях с использованием «Климатической шкатулки», где в игровой и командной форме изучали вопросы изменения климата, устойчивого развития и защиты окружающей среды. Эти занятия также способствовали развитию навыков командной работы и коммуникации.

В завершение мероприятия команды представили свои результаты, приняли участие в интерактивных играх, после чего состоялась церемония награждения, отметившая их активность и интерес.

Посредством подобных инициатив Организация Объединённых Наций в Туркменистане продолжает поддерживать усилия по повышению экологической осведомленности, расширению прав и возможностей молодежи и продвижению коллективных действий ради более устойчивого будущего.

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«Климатическая шкатулка» — это региональный проект ПРООН, направленный на развитие климатического образования в странах Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Интерактивный образовательный комплект вовлекает детей и молодежь в изучение изменения климата и мотивирует к принятию мер по борьбе с ним. Изначально разработанный как национальная инициатива, проект превратился в международную платформу, доступную на нескольких языках и адаптированную к местным образовательным условиям.

Реализация регионального проекта в Туркменистане стала возможной благодаря поддержке Правительства Туркменистана и партнеров, включая Трастовый фонд Российской Федерации, содействующий развитию инициатив в области климатического образования. ///nCa, 4 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)