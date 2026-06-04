В Ашхабаде прошел Туркмено-американский бизнес-форум: определены новые векторы партнерства

3 июня в Ашхабаде состоялся комплекс крупных деловых мероприятий с участием представительной делегации американских компаний, прибывшей в туркменскую столицу во главе с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом. Ключевыми событиями дня стали Туркмено-американский бизнес-форум и встреча в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

Бизнес-форум

Центральной площадкой для практического диалога стало здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где состоялся Туркмено-американский бизнес-форум. Об этом сообщает Международный Информационный Центр Туркменистана THP.

Туркменскую делегацию на мероприятиях возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев. Делегацию США возглавил исполнительный директор Туркмено-американского Делового совета Эрик Стюарт.

В числе участников встречи около десяти компаний, в том числе:

Climate Compass (экологические решения и климатические проекты)

John Deere и CNH Industrial (сельскохозяйственное машиностроение)

Westport Trading Europe Limited (нефтепереработка и инжиниринг)

Palo Alto Networks (высокие технологии и кибербезопасность)

Coca-Cola, Valley Irrigation, Sig Sauer и другие.

Выступая перед участниками, сопредседатели отметили, что ведущие американские компании уже на протяжении многих лет успешно работают на туркменском рынке, участвуя в модернизации ключевых секторов экономики. Представители деловых кругов США подтвердили высокий интерес к углублению своего присутствия в стране и инвестированию в новые проекты.

В ходе заседаний стороны детально наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу. В качестве безусловных приоритетов были обозначены энергетический сектор, транспорт и связь, агропромышленный комплекс и сфера высоких технологий.

На обсуждение были вынесены перспективы взаимодействия в нефтегазовой, промышленной и транспортно-коммуникационной отраслях, а также в электроэнергетике, финансово-банковском секторе, торговле, сельском хозяйстве, экологии и др.

На полях форума состоялись встречи представителей профильных министерств, ведомств и частных компаний Туркменистана с американскими бизнесменами, в ходе которых были обсуждены совместные планы и проекты.

Переговоры в МИД Туркменистана

Перспективы расширения межгосударственного диалога были обсуждены в ходе встречи Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Эриком Стюартом.

Стороны дали высокую оценку деятельности Делового совета «Туркменистан – США», охарактеризовав его как эффективную и авторитетную площадку для укрепления прямых контактов между государственными и частными структурами двух стран.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что работа Совета напрямую способствует диверсификации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании долгосрочного партнерства в таких стратегических сферах, как транспорт, логистика, энергетика, нефтегазовый сектор и сельское хозяйство. ///nCa, 3 июня 2026 г.