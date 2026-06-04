Улан-Батор, Монголия, 4 июня 2026 г. — Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Сети Евразийских регистраторов актов гражданского состояния, которое проходило с 2 по 4 июня 2026 года в Улан-Баторе, Монголия. Данное мероприятие было организовано совместно Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Правительством Монголии. Встреча объединила национальных специалистов в области регистрации актов гражданского состояния для продвижения прогресса на пути к обеспечению всеобщей правовой идентичности.

Сеть Евразийских регистраторов актов гражданского состояния была создана при поддержке ЭСКАТО и ЮНФПА для оказания содействия странам Евразийского региона в достижении полного охвата регистрацией актов гражданского состояния и статистикой естественного движения населения (CRVS) к 2029 году посредством регулярного регионального сотрудничества и обмена знаниями. В целях формализации данного технического обмена, в 2025 году были организованы две первоначальные встречи регистраторов актов гражданского состояния евразийских стран. Первая встреча состоялась в Анкаре, Турция, в апреле 2025 года и была посвящена общим вопросам совершенствования систем и операционным уязвимостям. Вторая встреча прошла на полях региональных министерских платформ по CRVS в Бангкоке, Таиланд, в июне 2025 года. В ходе обеих сессий участвующие государства-члены признали ценность сети как постоянной платформы для стратегического сотрудничества, в связи с чем ЭСКАТО и ЮНФПА приняли на себя функции секретариата сети на период 2026–2027 годов.

Основная цель 3-го заседания в Улан-Баторе заключалась в предоставлении профессионального форума для обмена страновым опытом и шагами, предпринятыми для улучшения CRVS, решения вопросов пробелов в доступности данных, защиты данных и трансграничной регистрации. Повестка дня была сосредоточена на трех основных направлениях: оценка состояния цифровизации CRVS в Евразии, устранение уязвимостей в области кибербезопасности и управления данными, а также определение стратегических приоритетов в преддверии завершения Десятилетия CRVS в 2030 году. Кроме того, программа мероприятия включила целевые ознакомительные визиты в органы регистрации Монголии для содействия практической передаче знаний. ///nCa, 4 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)