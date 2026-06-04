Центральная Азия возвращается в Совбез ООН: Кыргызстан впервые избран непостоянным членом на 2027–2028 годы

По итогам выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов, которые состоялись 3 июня в Генеральной Ассамблее, Кыргызстан впервые войдет в состав Совета. Кроме того, страна Центральной Азии станет членом СБ впервые за почти десять лет. Об этом сообщает Служба Новостей ООН.

«В период своего членства в Совете Безопасности ООН Кыргызская Республика намерена последовательно продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности, предотвращение конфликтов, развитие превентивной дипломатии, поддержку мирного урегулирования споров, усиление роли малых и развивающихся государств в международной системе, а также учет климатических, водных, горных и экологических вызовов в контексте глобальной безопасности», – заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Согласно информации, Кыргызстан набрал в четвертом туре 142 голоса, обогнав Филиппины, которые также претендовали на одно место от группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В состав Совета Безопасности войдут также Австрия и Португалия – от группы западноевропейских и других государств, Тринидад и Тобаго – от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Зимбабве – от группы африканских государств. Для избрания странам необходимо было получить две трети голосов государств-членов, то есть 127 голосов.

В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов – Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные страны.



Из стран Центральной Азии, Казахстан избирался непостоянным членом Совбеза ООН на период с 2017 по 2018 годы. Ранее также было заявлено, что Туркменистан намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост непостоянного члена в 2031–2032 годы. ///nCa, 4 июня 2026 г.