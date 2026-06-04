Бизнес-мероприятия и деловые поездки в Турцию – это ещё и яркие впечатления от страны

Турция продолжает укреплять статус одного из самых привлекательных и универсальных направлений для индустрии MICE-туризма в мире, предлагая идеальные условия для деловых поездок: персонализированные программы, удобное международное авиасообщение, премиальные варианты размещения и современные площадки для мероприятий мирового уровня.

2025 году страна ещё больше усилила свои позиции, приняв ряд престижных международных форумов и саммитов с участием делегатов со всего мира. Среди ключевых событий — 14-й Ежегодный консультативный форум Культурных маршрутов Совета Европы, Ежегодный саммит PATA и международный саммит Trip.com. Эти мероприятия наглядно продемонстрировали способность Турции проводить MICE-события мирового класса, органично сочетая деловую программу с отдыхом и культурными впечатлениями.

В 2026 году Турция готовится принять новую волну масштабных международных мероприятий, ещё больше укрепляя свою роль в глобальной MICE-индустрии. Расположенная на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, страна сочетает стратегическое географическое положение с современной конгрессной инфраструктурой, развитой сетью авиасообщения, высоким уровнем безопасности и первоклассным гостеприимством. Всё это дополняется вдохновляющей атмосферой для делового общения, устойчивым развитием и богатым культурным и природным наследием, создавая идеальные условия для проведения международных мероприятий самого высокого уровня.

Площадка мирового уровня: от глобальных саммитов до крупнейших спортивных событий

Подтверждая свой высокий международный статус, в 2026 году Турция станет местом проведения ряда важнейших мировых мероприятий. Главными событиями станут два саммита глобального значения: Конференция ООН по изменению климата COP31, которая пройдёт в Анталии с 9 по 20 ноября; Саммит НАТО, запланированный на 7–8 июля в столице страны — Анкаре. Эти встречи объединят мировых лидеров, представителей правительств и международных организаций и станут важнейшими площадками для обсуждения глобальных задач будущего и одновременно подчеркнут стратегическое значение Турция, высокий уровень инфраструктуры и большой опыт проведения масштабных международных событий.

Параллельно страна продолжает укреплять позиции в сфере спортивного туризма и принимает у себя целый ряд международных спортивных мероприятий. Наряду с Финалом лиги Европы UEFA в Стамбуле, спортивный календарь включает соревнования по футболу, велоспорту, гольфу, парусному спорту и другим видам спорта, подтверждая универсальность Турции как направления для мероприятий мирового класса.

Укрепление глобального присутствия Турции в MICE-индустрии

Как признанное направление для MICE-туризма, Турция активно демонстрирует профессиональному сообществу свои преимущества: современную инфраструктуру, инновационные площадки и высокий уровень сервиса. В течение года страна представлена на крупнейших международных отраслевых выставках и форумах, включая: IBTM Барселона, IMEX Франкфурт и IMEX Лас-Вегас.

Турция также сотрудничает с ведущими международными организациями MICE-индустрии, среди которых: Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA) и Международная ассоциация профессиональных организаторов конгрессов (IAPCO). Благодаря этим стратегическим партнёрствам страна усиливает узнаваемость своего бренда, развивает международные связи и привлекает всё больше престижных международных конгрессов и мероприятий.

Стамбул: Деловое сердце Турции

На протяжении веков Стамбул был центром власти, торговли и знаний, а сегодня является одним из ведущих мировых направлений для MICE-туризма, где пересекаются бизнес, наука, технологии и культура. Город, соединяющий континенты и рынки, входит в число самых транспортно-доступных мегаполисов мира. Два международных аэропорта — Аэропорт Стамбула İGA и Международный аэропорт Сабиха Гёкчен — обслуживают сотни прямых рейсов и обеспечивают удобное сообщение для делегатов со всего мира.

Ежегодно принимая миллионы гостей, Стамбул предлагает современные конгресс-центры и уникальные площадки — от исторических дворцов до локаций на берегу Босфора. Деловые мероприятия здесь выходят далеко за рамки конференц-залов: гостей ждут объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи, современное искусство, рестораны, отмеченные гидом MICHELIN, насыщенная ночная жизнь, премиальный шоппинг, инсентив-туры и эксклюзивные персонализированные программы — от частных яхтенных круизов до гала-ужинов. Согласно данным Международной ассоциации конгрессов и конференций за 2025 год, количество международных конгрессов в Стамбуле выросло на 10%, а в Турции в целом — на 16% по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году Стамбул продолжит укреплять позиции ведущего мирового центра международных встреч и конгрессов. В частности, город примет два крупных медицинских конгресса, один из которых состоится здесь уже во второй раз. Эти мероприятия, запланированные на июнь и сентябрь, соберут около 13 500 участников, что еще больше укрепит позиции города как идеального места для отрасли MICE.

Анталия — деловые мероприятия в атмосфере Средиземноморья

Более чем 300 солнечных дней в году позволяют по праву считать Анталию туристической столицей Турции и одним из ведущих MICE-направлений страны. Расположенная в самом сердце Турецкой Ривьеры, Анталия располагает уникальной инфраструктурой для проведения мероприятий: более 300 пятизвёздочных отелей; свыше 175 000 мест для проведения конгрессов; успешный опыт организации крупнейших международных мероприятий, включая саммит G20.

Город сочетает ультрасовременные конференц-площадки с великолепными средиземноморскими пляжами, побережьями с Голубым флагом, чемпионскими гольф-полями и роскошными SPA-комплексами, создавая идеальные условия для конференций и деловых поездок, сочетающих бизнес и отдых. Анталия, которая предлагает не только великолепную средиземноморскую кухню, но и богатое историческое наследие соседних древних регионов Ликия, Памфилия и Писидия, позволяет гармонично сочетать деловую активность, отдых и погружение в культуру, прочно закрепляя за собой статус мирового центра туризма и международных встреч.

Возможности Турции в сфере MICE выходят далеко за пределы Стамбула и Анталии

Хотя Стамбул и Анталия остаются главными центрами MICE-туризма страны, многие другие города Турции также предлагают превосходные условия для проведения деловых мероприятий.

Бодрум — столица инсентив-туризма класса люкс Бодрум предлагает роскошные курорты, рестораны из гида MICHELIN, пляжи с Голубым флагом, легендарные морские круизы и прямые рейсы из крупнейших городов Европы.

Измир — деловой и lifestyle-центр Эгейского региона Измир сочетает высокий уровень жизни, современную инфраструктуру, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, динамичную городскую атмосферу, а также знаменитые гастрономические и винные маршруты.

Каппадокия — уникальное направление для эксклюзивных инсентив-программ Фантастические ландшафты, пещерные отели, полёты на воздушных шарах и богатая история создают здесь незабываемую атмосферу для эксклюзивных мероприятий и корпоративных ретритов.

///nCa, 4 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)