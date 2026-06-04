Бельгия и страны Центральной Азии обсуждают перспективы партнерства

3 июня в Брюсселе состоялся рабочий завтрак Заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Королевства Бельгия Максима Прево с послами стран Центральной Азии и Монголии. Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Встреча была проведена по инициативе Посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова и при координации туркменской дипмиссии во взаимодействии с МИД Бельгии. В центре обсуждения были перспективы сотрудничества Бельгии со странами Центральной Азии и Монголией в сферах экономики, транспорта, энергетики, критически важных сырьевых материалов, логистики, инноваций и устойчивого развития.

В своём выступлении Максим Прево подчеркнул, что Бельгия рассматривает страны Центральной Азии и Монголию как важных и перспективных партнёров. Он отметил высокий экономический рост и демографический потенциал региона, а также необходимость перехода от деклараций к конкретным результатам.

Особое внимание министр уделил критически важным сырьевым материалам, необходимым Европе для зелёного перехода, энергетической безопасности и технологического развития, отметив опыт бельгийских компаний в переработке, рециклинге и высокотехнологичной обработке сырья.

Посол Туркменистана Сапар Пальванов в своём выступлении отметил, что Центральная Азия и Монголия сегодня представляют собой динамичный регион, соединяющий Восток и Запад. По его словам, регион всё больше выступает не как landlocked, а как land-linked, то есть как связующее пространство для транспортных, торговых и энергетических маршрутов. Он подчеркнул, что земля, которую когда-то называли буфером, сегодня превращается в мост, который страны региона строят самостоятельно.

Посол также отметил масштаб и потенциал региона: пять стран Центральной Азии и Монголия занимают более 5,5 млн квадратных километров и объединяют почти 86 млн человек, более половины которых моложе 30 лет. Было подчёркнуто, что совокупный ВВП Центральной Азии превысил 500 млрд долларов США, а внутрирегиональная торговля почти удвоилась за последние пять лет, достигнув 12,3 млрд долларов США в 2025 году.

Отдельное внимание было уделено Консультативному формату встреч глав государств Центральной Азии, постоянному нейтралитету Туркменистана, признанному ООН, и роли Ашхабада как штаб-квартиры Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В транспортной части Посол отметил рост Транскаспийского международного транспортного маршрута, потенциал Туркменбашинского международного морского порта и роль порта Антверпен-Брюгге как естественного западного партнёра транскаспийской оси.

В качестве примера успешного бельгийско-туркменского сотрудничества Посол привёл текстильную промышленность, отметив вклад бельгийских технологий, включая оборудование компании Picanol, в формирование производственной базы отрасли после обретения Туркменистаном независимости.

Послы стран Центральной Азии и Монголии также представили национальные приоритеты и предложения по сотрудничеству с Бельгией и ЕС. В их выступлениях были затронуты вопросы транспортной связанности, современных Шёлковых путей, критически важных сырьевых материалов, энергетической безопасности, водной и ледниковой повестки, изменения климата, торговли, инвестиций, образования и академического сотрудничества.

По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в укреплении диалога Бельгии со странами Центральной Азии и Монголией как на региональном, так и на двустороннем уровнях. Общим мотивом обсуждения стала необходимость перехода от общих заявлений к практическим проектам, основанным на взаимной выгоде, доверии и уважении интересов сторон. ///nCa, 4 июня 2026 г.