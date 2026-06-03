ЕБРР назначил нового регионального главу в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане

Нодира Мансурова назначена новым региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Она будет работать в столице Кыргызстана Бишкеке и вступит в свою новую должность 1 сентября 2026 г. На этом посту Мансурова сменит Айтен Рустамову, которая руководила региональным направлением с 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

Мансурова — гражданка Великобритании родом из Узбекистана. Она начала работу в Банке в 2001 году и работала как в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, так и в различных странах операций, включая Египет, Иорданию и Узбекистан. На этих рынках она содействовала открытию новых направлений, курировала отраслевые реформы и децентрализацию, а также реализовывала проекты в сфере муниципальной и экологической инфраструктуры.

Кроме того, Нодира Мансурова занимала должность регионального директора ЕБРР по финансированию и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Центральной Азии с офисом в Алматы.

В 2021 году она была назначена главой представительства ЕБРР в Тунисе, где продвигала повестку Банка в области энергетического перехода. В числе её достижений — стимулирование развития возобновляемых источников энергии в частном секторе, руководство реформой государственных предприятий, поддержка инициатив по улучшению инвестиционного климата, цифровизация и содействие росту малого и среднего бизнеса.

Мансурова имеет дипломы с отличием Университета мировой экономики и дипломатии, а также Ферганского политехнического университета в Узбекистане. ///nCa, 3 июня 2026 г.