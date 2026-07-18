Транспорт, энергетика и бизнес: главные темы переговоров Президента Туркменистана и Премьер-министра Грузии

17 июля, в Тбилиси, в рамках государственного визита в Грузию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Встреча, прошедшая как в узком формате, так и в расширенном составе делегаций, ознаменовала собой новый этап в диверсификации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Ашхабадом и Тбилиси.

Итогом визита стало подписание солидного пакета двусторонних документов, определяющих контуры долгосрочного партнерства.

Переговоры Президента Туркменистана с Премьер-министров Грузии

В ходе состоявшейся беседы в формате «один на один» Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия придает особое значение углублению продуктивного диалога с Туркменистаном.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что между нашими странами установлено тесное взаимодействие в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Глава государства выразил признательность грузинской стороне за неизменную поддержку политики постоянного нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив на площадке ООН.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению отношений в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-энергетической сфере. В этом контексте была подчеркнута исключительная важность связанности и развития Среднего коридора. Стороны выразили готовность способствовать дальнейшему развитию транскаспийских транспортных маршрутов.

На переговорах в расширенном составе с участием правительственных делегаций стороны подчеркнули преемственность курса, прочный фундамент которого был заложен в 2015 году во время визита Национального Лидера туркменского народа. Важнейшим инструментом активизации делового партнерства была названа Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, координирующая рост взаимного товарооборота.

Ключевым стратегическим приоритетом совместной повестки определена сфера транспорта и логистики. Президент Туркменистана подтвердил готовность оказывать содействие Грузии в выходе на рынки Центральной Азии, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В центре внимания сторон находится реализация транзитных коридоров, включая мультимодальный маршрут «Лазурит» (Афганистан– Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция), а также интеграция в систему коридора ТРАСЕКА.

Глава государства также обозначил заинтересованность в наращивании сотрудничества в энергетическом секторе, выразив готовность к предметному обсуждению перспектив взаимодействия в этом направлении.

Гуманитарный вектор переговоров охватил научно-образовательные контакты, туризм и межкультурные связи.

Развивая практику побратимских связей, вслед за партнерством городов Аркадаг и Телави, туркменская сторона предложила рассмотреть вопрос об установлении побратимских отношений между крупными приморскими центрами — Туркменбаши и Батуми.

В завершение официальной встречи Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Премьер-министра Ираклия Кобахидзе посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Глава Правительства Грузии с благодарностью принял это приглашение, подтвердив готовность к совместной практической реализации всех озвученных инициатив.

Пресс-конференция

По завершении официальной церемонии Президент Туркменистана и Премьер-министр Грузии выступили перед представителями средств массовой информации, дав высокую оценку результатам государственного визита.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия внимательно следит за важными процессами, происходящими в Туркменистане в направлении экономического развития, расширения транспортно-логистических возможностей и социального прогресса. «Масштабные инициативы и проекты, реализованные за последние годы, внесли значительный вклад в укрепление инфраструктуры страны, расширение экономических возможностей и создание прочной основы для развития», – сказал Премьер-министр.

Как подчеркнул Кобахидзе, между двумя странами существует значительный потенциал для роста торговли и содействия экспорту различной продукции. В ходе переговоров особое внимание было уделено важности развития транскаспийского международного транспортного маршрута — „Среднего коридора“ — и необходимости усиления усилий в этом направлении, в том числе по привлечению дополнительных грузов».

По словам главы правительства Грузии, на встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в международных и многосторонних форматах.

«Мы поговорили о более эффективном использовании возможностей в сфере туризма, перспективах роста туристических потоков и дальнейшем укреплении связей между народами. Разговор также коснулся партнёрства в сферах культуры и образования. Мы обсудили вопросы сотрудничества в международных и многосторонних форматах и выразили готовность и в дальнейшем активно продолжать взаимодействие в этом направлении», — сказал Премьер-министр.

В своем заявлении Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что достигнуты договорённости о расширении политического диалога, создании договорно-правовой базы и последовательном приложении дипломатических усилий. Грузия является важным экономическим партнёром Туркменистана, продолжил глава государства.

Подчёркивалось также, что во время переговоров было подтверждено наличие огромных возможностей обоих государств для увеличения объёмов товарооборота, развития новых векторов партнёрства. Как отмечалось, особая роль в наращивании торгово-экономических связей отводится предпринимательским структурам. Наряду с этим говорилось, что достигнуто соглашение путём диверсификации развивать взаимный товарооборот.

«В числе стратегического вектора был назван транспортный сектор. Южный Кавказ является частью Каспийско-Черноморского транспортно-транзитного коридора», – сказал глава Туркменистана, подчеркнув, что Грузия рассматривается в качестве перспективного партнёра в этом направлении.

Президент отметил, что в настоящее время в совместной «Транспортно-логистической системе» имеются такие перспективные проекты, как коридор «Лазурит» с участием Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции, а также Каспийско-Черноморский коридор с участием Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии.

Глава государства констатировал наличие хороших возможностей для налаживания взаимодействия с Грузией в таких областях, как энергетика, связь, коммуникации, туризм, сельское хозяйство, текстильная промышленность, строительство и др.

Он акцентировал внимание прессы на том, что визит совпал с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава государства предложил в следующем году широко отметить 35-летний юбилей этого исторического события.

Подписанные документы

Главным итогом встреч на высшем уровне стало подписание Совместного заявления Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Также был скреплен подписями солидный пакет соглашений, охватывающий ключевые отрасли:

Программа сотрудничества на 2027–2028 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии; Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в области управления и приватизации государственного имущества; Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга Грузии о сотрудничестве в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения; Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Грузии о культурном сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Главным академическим драматическим театром Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным театром имени Шота Руставели о сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительного искусства Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Грузинским объединением дворцов и музеев; Меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительного искусства Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Королевским азиатским обществом Грузии; Меморандум о взаимопонимании в области библиотечного дела между Государственной библиотекой Государственного культурного центра Туркменистана и юридическим лицом публичного права «Национальная библиотека Грузии имени Ильи Чавчавадзе»; Меморандум о взаимопонимании между Туркменской национальной консерваторией имени Маи Кулиевой и Тбилисской государственной консерваторией имени Вано Сараджишвили о двустороннем сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством по делам переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии о сотрудничестве в области здравоохранения; Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования, науки и молодёжи Грузии о сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и юридическим лицом публичного права «Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили» (Грузия) о сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Грузинским техническим университетом; Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Грузинским техническим университетом; Меморандум о взаимопонимании между Институтом инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана (Туркменистан) и Батумской государственной морской академией (Грузия); Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о дальнейшем развитии сотрудничества в области промышленности; Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и юридическим лицом публичного права «Агентство морского транспорта Грузии» о сотрудничестве в области безопасности морского транспорта; Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и юридическим лицом публичного права «Батумская государственная морская академия» о сотрудничестве в области подготовки специалистов и морского образования; Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Акционерным обществом «Грузинские железные дороги» о дальнейшем укреплении сотрудничества. В рамках визита туркменской делегации также был подписан Меморандум о взаимопонимании между редакцией электронной газеты «Золотой век» (Туркменистан) и ТВ-компанией «Europe 24» (Грузия) о двустороннем сотрудничестве в области обмена новостными материалами.

В ходе бизнес-форума между предпринимательскими структурами двух стран состоялось более 50 двусторонних встреч, заключены договора и подписаны Меморандумы.

В числе подписанных документов:

Договор ХО «Döwrebap ulag merkezi» об услугах логистики, Договор ХО «Tibet türkmen» об экспорте в Грузию кондитерских изделий,

Договор ХО «Gündogar Akymy» о получении дистрибьютерства,

Договор ХО «Şerbetli Ak gar» об экспорте в Грузию кондитерских изделий,

Договор ХО «Täç hil» об экспорте в Грузию продукции бытовой химии

Меморандум о взаимопонимании ОАО «Ygtybarly ätiýaçlandyryş» об оказании услуг страхования,

Меморандум о взаимопонимании ИП «Mizemez gadam» о купле-продаже строительных материалов.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, завершив программу государственного визита в Грузию, 17 июля вернулся в Ашхабад. ///nCa, 18 июля 2026 г.