Сегодня, 3 июня, Туркменистан празднует Всемирный День Велосипеда. Это не спортивная дата, ознаменованная велопробегами по всей страны, этот день – символ успешных реформ Туркменистана, который объединяет заботу о здоровье нации с признанием её авторитета экологических и спортивных инициатив на международном уровне.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов в поздравительном послании народу страны, «Всемирный день велосипеда занимает особое место в национальном календаре как торжество высоких идеалов дружбы и мира, спорта и гуманизма во имя единства и сплочённости нашего общества».

В своем поздравлении глава государства особо подчеркивает международное признание вклада Туркменистана в международное спортивное сотрудничество. По инициа­тиве Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году единогласно принята Резолюция об объявлении 3 июня «Всемирным днём велосипеда», а а в марте 2022 году – утверждена Резолюция «Интеграция массового использования велосипеда в системы общественного транспорта в интересах устойчивого развития». Туркменистан входит в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы.

«Принятие по инициативе Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Игры Организации Объединённых Наций», провозглашение города Ашхабад «Городом новых спортивных возможностей Содружества» на заседании Совета глав правительств СНГ, объявление Азиатской федерацией тенниса Теннисного комплекса Олимпийского городка «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона по теннису» являются ярким подтверждением международной поддержки проводимых в нашей стране спортивных реформ», – говорится в послании.

Помимо того, Туркменистан, «активно присоединяясь к международным документам в области экологии, уделяет большое внимание охране окружающей среды и утверждению среди населения принципов здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые забеги, велопробеги, физкультурно-спортивные и культурные мероприятия».

Сегодня по всей стране пройдут массовые велопробеги и другие спортивные мероприятия. По традиции, акции по продвижению спорта и велосипеда, которые проводятся в Туркменистане, отличаются масштабностью. Например, в 2019 году во время празднования Всемирного Дня велосипеда Туркменистан установил рекорд Гиннеса: 2019 велосипедистов выстроились в один ряд и на определённом расстоянии друг от друга и объехали Олимпийский городок Ашхабада, преодолев дистанцию в 3300 метров. Это событие было признанно самым продолжительным велосипедным парадом по одной линии.///nCa, 3 июня 2026 г.