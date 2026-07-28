В Кыргызстане состоится неформальный саммит Центральная Азия — Азербайджан

С 30 июля по 1 августа Кыргызстан с государственными визитами посетят Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента КР Аскат Алагозов, передают кыргызские СМИ.

В эти же дни в Чолпон-Ате, на побережье озера Иссык-Куль, состоится неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Участники саммита обсудят укрепление многосторонних отношений, а также перспективные направления расширения экономического и регионального сотрудничества.

Решение о присоединении Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника было принято по итогам 7-го саммита, прошедшего в Ташкенте в ноябре 2025 года.

Напомним, ранее правительство Туркменистана анонсировало проведение очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики: она запланирована на 8 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря. ///nCa, 28 июля 2026 г.