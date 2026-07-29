«В ловушке онлайн-мошенничества»: МОМ предупреждает, что жертв торговли людьми принуждают к работе в скам-сетях

Сотни тысяч людей по всему миру стали жертвами преступных сетей, занимающихся торговлей людьми, и были принуждены к участию в кибермошенничестве, представляющем собой многомиллиардную преступную индустрию. Об этом сегодня предупреждает Международная организация по миграции (МОМ) накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля и в этом году проходит под девизом «В ловушке онлайн-мошенничества» (Trapped Behind the Scam).

Жертв торговли людьми часто заманивают ложными объявлениями о вакансиях, обещающими легальное трудоустройство за рубежом. Однако по прибытии многих из них запирают на закрытых объектах, изымают документы, устанавливают за ними постоянное наблюдение и под угрозой насилия, расправы и долговой кабалы заставляют осуществлять онлайн-мошеннические операции, нацеленные на пользователей по всему миру. Выжившие сообщают о пытках, сексуальном насилии, заморе голодом и содержании в одиночном заключении.

«Люди, запертые в мошеннических центрах, — это жертвы торговли людьми, которых принуждают к совершению преступлений с помощью насилия, угроз и шантажа. Они заслуживают защиты, а не наказания», — заявила Генеральный директор МОМ Эми Поуп. — «Мы должны объединить усилия, чтобы оказать поддержку пострадавшим, остановить торговцев людьми и перекрыть лазейки, которыми пользуются эти преступные сети. Ни одна страна не в состоянии справиться с этой проблемой в одиночку».

Масштабы этого преступления поражают. По новым данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), совокупный ежегодный ущерб от мошеннических преступлений в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии только за 2025 год оценивается в сумму от 88,3 до 114,1 млрд долларов США. Значительная часть этих средств связана с организованной преступностью, а в мошеннических центрах по всему региону, как предполагается, удерживаются сотни тысяч пострадавших.

Поскольку торговля людьми с целью принуждения к преступной деятельности продолжает расширяться в Азии и за ее пределами, МОМ представила новую Региональную стратегию реагирования на торговлю людьми с целью принудительного привлечения к преступной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2026–2030 гг.). Стратегия определяет концепцию МОМ по борьбе с одной из наиболее быстрорастущих форм торговли людьми, уделяя особое внимание защите жертв, профилактике, трансграничному сотрудничеству и укреплению партнерских связей для ликвидации преступных сетей.

В период с 2022 по 2025 год МОМ оказала помощь более чем 3 500 жертвам торговли людьми с целью принуждения к преступной деятельности в Юго-Восточной Азии из 39 стран. Наибольшее число пострадавших было зафиксировано среди граждан Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Эфиопии, Кении и Бангладеш.

Главный посыл кампании этого года предельно ясен: люди, которых заставляют совершать преступления в мошеннических центрах, являются жертвами торговли людьми, а не преступниками, и их следует защищать, а не привлекать к ответственности.

Спасение — это лишь первый шаг. Выжившие часто сталкиваются с тяжелыми психологическими травмами, стигматизацией, долгами, отсутствием удостоверений личности и страхом уголовного преследования, поэтому им требуется длительная поддержка для безопасного возвращения домой и восстановления нормальной жизни. Комплекс мер МОМ включает выявление жертв, направление их в службы защиты, оказание прямой помощи, координацию с консульскими службами, содействие безопасному возвращению и реинтеграции, а также работу с правительствами и правоохранительными органами для усиления механизмов идентификации пострадавших, расширения трансграничного взаимодействия и привлечения преступников к ответственности.

Для усиления мер реагирования МОМ призывает к постоянной поддержке пострадавших от торговли людьми путем обеспечения их защиты, безопасного возвращения и реинтеграции, а также к активизации усилий по повышению осведомленности о тактике вербовщиков, чтобы люди могли вовремя распознать риски и знать, куда обратиться за помощью. ///nCa, 29 июля 2026 г.