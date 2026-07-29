Перекресток логистических артерий в Туркменистане: на каких коридорах расположен модернизированный пост «Сарахс»?

В Туркменистане продолжается поэтапная модернизация приграничных таможенных постов. В рамках очередного этапа завершено обновление таможенного поста «Сарахс автоёллары», расположенного на туркмено-иранской границе, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Следует отметить, что этот автомобильный пункт пропуска расположен в Ахалском велаяте на границе с иранской провинцией Хорасан-Резави (в направлении крупного узла Мешхед). Он также занимает стратегическое положение на пересечении сразу нескольких международных транспортных коридоров.

Через Сарахс проходит ответвление Международного транспортного коридора «Север — Юг» (МТК «Север — Юг»), связывающего страны Центральной и Южной Азии, а также Индию, с государствами Персидского залива и Европой.

Сарахс выступает одним из пунктов на карте Азиатского маршрута AH75: это международная автомобильная сеть, связывающая Туркменистан с Ираном и открывающая прямой выход на крупные города и глубоководные морские порты Персидского залива – Бандар-Аббас и Чабахар.

Кроме того, пост входит в транспортный коридор, предусмотренный Ашхабадским соглашением, а также в один из маршрутов формирующегося железнодорожно-автомобильного коридора Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран.

Таким образом, «Сарахс автоёллары» служит одним из ключевых звеньев, соединяющих транспортные сети Центральной Азии с иранской и, далее, ближневосточной транспортной инфраструктурой.

В ходе строительных работ на территории таможенного поста был выполнен ремонт зданий и сооружений, созданы условия для ускорения пропускной способности поста.

Цифровая система управления для контроля и учета перемещения транспортных средств и товаров обеспечивает надёжный таможенный контроль над автомобилями и грузами, проходящими через данный пост, а также гарантирует их быстрое пересечение таможенной границы.

Как уже отмечалось, данный проект реализован в рамках поэтапной модернизации пограничных переходов Туркменистана, нацеленной на наращивание транзитного потенциала страны. С начала текущего года после комплексного обновления уже были успешно введены в эксплуатацию таможенные посты «Гарабогаз» и «Артык». ///nCa, 29 июля 2026 г.