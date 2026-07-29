В Анкаре состоялись туркмено-турецкие межмидовские консультации

28 июля 2026 года в Анкаре состоялись политические консультации на уровне руководителей структурных подразделений Министерств иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики. Туркменскую сторону возглавил руководитель отдела стран Среднего Востока МИД Туркменистана И.Аманлыев. Турецкую делегацию возглавил начальник Главного управления по делам Центральной Азии и Организации тюркских государств МИД Турции Тоган Орал.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития политико-дипломатических отношений, расширения межпарламентского взаимодействия, совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, а также актуальные консульские вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Туркменистана.

Особо было подчеркнуто, что взаимные визиты на высшем уровне являются основополагающим фактором развития туркмено-турецких отношений, способствуют укреплению партнерства между двумя странами и придают дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Стороны подтвердили, что Туркменистан и Турция придают большое значение как двустороннему сотрудничеству, так и взаимодействию в рамках международных и региональных организаций. В этой связи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации подходов и взаимной поддержки в рамках деятельности международных организаций.

Говоря о необходимости скоординированных действий по расширению экономического сотрудничества, стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета. Были обсуждены вопросы развития партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта и строительства.

Была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии культурного диалога, а также сотрудничества в сферах науки, образования, спорта и здравоохранения.

В Анкаре туркменская делегация также встретилась с заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики Айше Беррис Экинджи. В ходе встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении туркмено-турецких отношений и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы развития взаимодействия по представляющим взаимный интерес направлениям. ///nCa, 29 июля 2026 г.