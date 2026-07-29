Блокчейн как основа цифровой экономики Туркменистана

nCa Report

Когда технология блокчейн впервые появилась в центре общественного внимания, она почти исключительно ассоциировалась с криптовалютами, такими как Bitcoin. Однако за последнее десятилетие эта технология значительно эволюционировала и вышла далеко за рамки цифровых валют.

Сегодня правительства, финансовые учреждения, логистические компании, организации здравоохранения и промышленные предприятия все чаще рассматривают блокчейн как элемент цифровой инфраструктуры — инструмент, позволяющий повысить прозрачность, безопасность и доверие в цифровых системах, а не как спекулятивный финансовый актив.

Туркменистан недавно сделал первый шаг в этом направлении. Закон Туркменистана «О виртуальных активах», вступивший в силу 1 января 2026 года, создает одну из наиболее комплексных нормативно-правовых баз для деятельности, связанной с блокчейн-технологиями, в Центральной Азии.

Пока основное внимание уделяется вопросам майнинга криптовалют, однако долгосрочное значение нового законодательства, вероятно, заключается в гораздо более широких возможностях, которые оно открывает для цифровой трансформации страны.

Правовая основа для цифровых активов

Закон, подписанный Президентом Сердаром Бердымухамедовым в конце 2025 года, определяет юридические понятия виртуальных активов, майнинга, бирж, и других участников экосистемы цифровых активов. Виртуальные активы признаются имуществом, создаваемым, хранящимся и обращающимся посредством технологии распределенного реестра или аналогичных систем, однако они не являются законным платежным средством, валютой или ценными бумагами и не могут использоваться для оплаты товаров или услуг на территории Туркменистана.

Закон проводит различие между обеспеченными виртуальными активами и необеспеченными цифровыми активами, такими как Биткойн.

Законодательная база вводит лицензирование бирж, обязательную регистрацию майнинговой деятельности, требования по противодействию легализации доходов и идентификации клиентов (AML/KYC), стандарты кибербезопасности и надежного хранения, а также явный запрет на скрытый или несанкционированный майнинг.

Компании и физические лица, осуществляющие деятельность с виртуальными активами, также не имеют права использовать слова «государственный», «Туркменистан», «туркменский» или «национальный» в своем брендинге (наименовании).

Надзор распределен между Кабинетом Министров, отраслевыми министерствами и Центральным банком, который выступает в качестве основного регулятора: он лицензирует и регистрирует майнеров и поставщиков услуг, регулирует майнинг и эмиссию, а также — что примечательно — наделен полномочиями санкционировать сторонние распределенные реестры или управлять собственным.

Это модель строго контролируемых инноваций, а не открытой либерализации. Она выводит деятельность в сфере блокчейна из правовой «серой зоны» в четко определенное правовое поле, предоставляя как местным участникам, так и потенциальным иностранным инвесторам более понятные правила игры.

Почему энергетика имеет значение

Туркменистан обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа и вырабатывает подавляющую часть электроэнергии на газовых электростанциях, что позволяет удерживать цены на электричество на низком по международным меркам уровне. Это сочетание дает стране естественное, хотя и узкоспециализированное, преимущество в энергоемких вычислениях.

Майнинг криптовалют — наиболее очевидное проявление этого преимущества: он конвертирует электроэнергию в цифровые активы с помощью вычислительных мощностей, позволяя богатым энергией государствам монетизировать избыточные генерирующие мощности.

Опыт соседнего Казахстана продемонстрировал как привлекательность дешевой электроэнергии для инвестиций в майнинг, так и операционную нагрузку на систему — перегрузку энергосетей и неформальный майнинг, — которая может возникнуть при отсутствии тщательного планирования.

Для Туркменистана майнинг, вероятно, правильнее рассматривать как одну из точек входа в более широкую стратегию развития цифровой инфраструктуры, а не как самоцель. Те же мощности по энергоснабжению, охлаждению, сетевому взаимодействию и ЦОД (центрам обработки данных), которых требует майнинг, служат основой для облачных вычислений, задач искусственного интеллекта и других цифровых отраслей, обладающих значительно более высокой долгосрочной экономической ценностью.

С этой точки зрения блокчейн — это не столько новый экспортный продукт, сколько катализатор создания современной цифровой инфраструктуры.

За пределами майнинга: где блокчейн может принести пользу

Технологии распределенного реестра предлагают защищенный от несанкционированного вмешательства способ записи и проверки транзакций без полной зависимости от централизованных посредников, что открывает возможности применения, выходящие далеко за рамки цифровых валют.

Финансовые услуги — один из первых кандидатов. Защищенные цифровые платежи, трансграничные расчеты, цифровые кошельки и токенизированные инструменты — все они в той или иной степени опираются на блокчейн. В докладе Азиатского банка развития за декабрь 2025 года «Раскрытие потенциала финтеха в Центральной Азии» (Unlocking the Potential of Fintech in Central Asia) отмечается существенный потенциал для роста финтеха в Туркменистане с указанием на благоприятные демографические факторы, низкий текущий уровень охвата финансовыми услугами (около 40% взрослого населения имеют банковские счета), а также необходимость создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы, охватывающей блокчейн, криптовалюты и цифровые кошельки.

Государственное управление — еще одна потенциальная сфера применения: верификация документов, земельные реестры, записи о государственных закупках, лицензирование, документы об образовании и управление идентификационными данными. Все эти направления могут приобрести большую прозрачность и подконтрольность при одновременном снижении административных расходов.

Цепочки поставок сельхозпродукции, текстиля, фармацевтики и промышленных товаров всё чаще требуют прослеживаемости для международных покупателей; записи в блокчейне способны подтверждать происхождение товаров, историю их транспортировки и документацию о соответствии стандартам.

Энергетические рынки предоставляют еще одну, более долгосрочную возможность — среди международных примеров можно назвать сертификаты возобновляемой энергии, расчеты в электроэнергетике и учет углеродных выбросов. В то же время здравоохранение, страхование, образование, интеллектуальная собственность и таможенное администрирование представляют собой дополнительные сектора, где использование блокчейна в мире постепенно переходит от пилотных проектов к практическому внедрению.

Конвергенция с искусственным интеллектом

Возможно, наиболее значимая долгосрочная перспектива лежит на стыке блокчейна и искусственного интеллекта. Системы ИИ зависят от достоверных данных, прозрачного ведения учета и способов проверки результатов — и блокчейн решает эти задачи, обеспечивая надежность происхождения данных и создавая аудируемый след.

По мере того, как государства расширяют внедрение ИИ, блокчейн все чаще рассматривается как часть базовой инфраструктуры доверия, а не как отдельное технологическое направление. Такая трактовка гармонично вписывается в собственную повестку цифровизации Туркменистана в сфере интеллектуальных государственных услуг и цифровой промышленности.

Инвестиционный потенциал

Регулируемая среда также меняет то, как иностранные инвесторы, вероятно, будут рассматривать Туркменистан — не столько как направление для майнинга криптовалют, сколько как потенциальное место для размещения лицензированных центров обработки данных (ЦОД), провайдеров блокчейн-инфраструктуры, специализированных финтех-сервисов, действующих в четко определенных рамках.

Для многих инвесторов нормативная определенность имеет такое же значение, как и размер рынка; прозрачное лицензирование и четко распределенные функции надзора снижают неопределенность при планировании. Новая правовая база Туркменистана — при условии ее последовательного применения — способна обеспечить именно это.

Человеческий капитал определит успех

Законодательство само по себе не создает цифровую экономику. Конечные результаты будут зависеть от наличия инженеров, специалистов по кибербезопасности, разработчиков программного обеспечения, юристов и финансовых экспертов, знакомых с технологией распределенного реестра, — что ставит университеты, профессионально-техническое обучение и международные партнерства в центр данной стратегии.

Специализированная подготовка кадров и практические пилотные проекты со временем, вероятнее всего, будут иметь большее значение, чем первоначальное количество майнинговых объектов. Программы развития цифровой экономики Туркменистана на 2026–2028 годы и дорожная карта по виртуальным активам до 2030 года отражают данный подход, уделяя особое внимание наращиванию кадрового и технического потенциала наряду с развитием инфраструктуры.

Взвешенные, но многообещающие перспективы

Туркменистан выходит на эту арену позже Казахстана и Узбекистана, которые уже обладают практическим опытом регулирования цифровых активов. Однако у более позднего старта есть и свое преимущество: он позволяет Туркменистану опираться на уже извлеченные в других странах уроки, а не тестировать непроверенные правила с нуля.

Главное преимущество страны заключается не в масштабах, а в сочетании факторов — обильных энергоресурсах, нормативно-правовой базе и долгосрочном государственном планировании.

Приведет ли это сочетание к реальным результатам, будет зависеть от практической реализации, продолжающихся инвестиций в телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру, развития человеческого капитала и способности привлекать надежных международных партнеров, готовых работать в рамках нового законодательства.

Если эти элементы удастся объединить, блокчейн может стать одним из опорных элементов — наряду с надежной цифровой инфраструктурой, современными госуслугами и передовыми вычислительными мощностями — в рамках более широкого перехода Туркменистана к диверсифицированной, цифровизированной экономике. /// nCa, 29 июля 2026 г.