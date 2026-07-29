Туркменистан и ЕБРР подтвердили готовность к расширению сотрудничества

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Туркменистан подтвердили готовность к расширению сотрудничества. Речь об этом шла на встрече Президента страны Сердара Бердымухамедова с Президентом Банка Одиль Рено-Бассо, состоявшейся в Ашхабаде во вторник, 28 июля.

Как отметил Президент Бердымухамедов, Туркменистан на протяжении многих лет является членом ЕБРР, с которым налажено эффективное взаимодействие в торгово-экономической и финансово-банковской сферах.

В качестве приоритетов двустороннего сотрудничества глава государства обозначил такие направления, как энергетика, транспорт, цифровая экономика и охрана окружающей среды.

Говоря о транспортно-логистическом секторе, Президент Туркменистана подчеркнул, что выгодное географическое расположение страны служит надёжной платформой для формирования взаимосвязанности различных видов транспорта. Страна предпринимает усилия по созданию мультимодальных международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

Помимо того, Бердымухамедов отметил наличие возможностей для участия ЕБРР в энергетических проектах и инициативах Туркменистана. Ашхабад придаёт большое значение расширению сотрудничества в энергетической сфере посредством диверсификации. Осуществляется комплексная деятельность по развитию «зелёной» энергетики.

Важными направлениями для продвижения сотрудничества Туркменистана и ЕБРР названы сельскохозяйственная отрасль и рациональное использование водных ресурсов.

В ходе визита в Ашхабад, Одиль Рено-Бассо проведет переговоры по линии банковской, финансовой, энергетической сфер, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и транспортно-логистической системы. ///nCa, 29 июля 2026 г.