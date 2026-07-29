Туркменистан и Турция обсудили сотрудничество  в области миграции

29 июля 2026 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова с заместителем руководителя Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Турецкой Республики Рамазаном Сечилмишем., сообщает МИД Туркменистана.

Стороны детально обсудили вопросы, связанные с дальнейшим укреплением договорно-правовой базы сотрудничества, в частности в области миграции. В этой связи были рассмотрены проекты соответствующих документов.

В ходе встречи также было отмечено, что братские отношения между двумя странами продолжают развиваться в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны особо подчеркнули, что ключевым фактором развития межгосударственных связей являются контакты на высшем и высоком уровнях.

Участники встречи выразили намерение продолжать активное взаимодействие и обмен опытом в данном направлении.///nCa, 29 июля 2026 г.