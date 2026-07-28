В Минске прошло заседание Совета постпредов СНГ: повестка саммитов, итоги председательства Туркменистана и новые цифровые инициативы

28 июля, в Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества Независимых Государства при уставных и других органах Содружества.

На встрече были сформированы проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане, сообщает Исполком СНГ.

О ходе выполнения Концепции председательства Туркменистана СНГ и Плана мероприятий по ее реализации в первом полугодии 2026 года доложил Председатель СППП, постпред Туркменистана – Посол Назаргулы Шагулыев.

Он отметил, что за прошедший период в рамках председательства проведен ряд масштабных и общезначимых мероприятий, в числе которых заседание Совета глав правительств СНГ, состоявшееся 22 мая в Ашхабаде, заседание Совета министров иностранных дел СНГ 17 апреля в Москве, заседания Экономического совета, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и Совета постпредов.

«В ходе прошедших заседаний рассматривались важные вопросы. Так, в частности, на майском заседании Совета глав правительств СНГ утвержден ряд концептуальных стратегических документов, рассчитанных на длительную перспективу. В их числе Стратегия конгрессно-выставочной деятельности Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, Концепция цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса и План мероприятий по ее реализации, Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ, Межгосударственная миграционная программа на 2027 – 2030 годы», – напомнил постпред.

В целом, по его мнению, по всем направлениям сотрудничества в рамках реализации Концепции и Плана председательства Туркменистана в СНГ осуществляется системная и плановая работа. Эту работу туркменская сторона ведет при активном участии государств Содружества, Исполнительного комитета и других органов СНГ.

Здоровье, гуманитарное сотрудничество и туризм

Участники заседания обсудили ход выполнения «дорожной карты» по реализации инициатив, высказанных главами делегаций на заседаниях высших органов Содружества, а также реализацию стратегической инициативы Республики Беларусь «СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития» на 2026–2035 годы.

Отдельным пунктом встречи стало обсуждение деятельности Совета по туризму стран СНГ в 2022–2025 годах. Член Совета от Республики Беларусь, директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский сообщил о планах по объявлению первой Туристической столицы Содружества. На это звание выдвинут белорусский город Лида, обладающий высоким туристическим потенциалом благодаря богатому культурно-архитектурному наследию, историческому колориту и живописным пейзажам.

По словам Машарского, туристическая сфера стран СНГ демонстрирует достойные результаты: темпы роста отрасли в два-три раза превышают среднемировые. Лидером по приросту остается внутренний туризм и взаимный турпоток между странами Содружества, чему способствуют прямое авиасообщение и доступная стоимость поездок.

Развитие цифровизации и ИКТ

В ходе встречи также рассматривалось взаимодействие стран СНГ в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

По мнению Генерального директора – руководителя Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Алексея Бородина, приоритетными направлениями сотрудничества в данной сфере должны стать развитие искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций, метавселенных, интернета вещей и промышленного интернета.

Особое внимание необходимо уделить «электронному правительству», электронной торговле, телемедицине, дистанционному обучению, а также информационной безопасности и противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Кроме того, среди важных векторов работы выделены развитие доступа к низкоорбитальным спутниковым системам связи, создание альянса ИТ-парков и стартапов, а также внедрение эффективных механизмов трансграничной цифровой подписи. ///nCa, 28 июля 2026 г.