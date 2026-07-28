Туркменистан и ЕБРР открывают новую главу партнерства: в Ашхабаде подписан пакет стратегических меморандумов

Сотрудничество между Туркменистаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выходит на качественно новый стратегический уровень. Итогом переговоров главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, состоявшихся во вторник в Ашхабаде, стало подписание солидного пакета двусторонних документов, задающих направление партнерства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

От «зеленой» энергетики до Транскаспия

В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество Туркменистана с ЕБРР продолжается по восходящей линии.

Было подчеркнуто, что ЕББР поддерживает курс диверсификации экономики Туркменистана, который активно поддерживает развитие «зеленой» энергетики, региональной взаимосвязанности и внедрение экологически чистых технологий. Среди приоритетов ЕБРР оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в Туркменистане.

Особое внимание на встрече было уделено развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, стороны подробно обсудили совместное продвижение региональных транспортных артерий, уделив ключевое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Туркменистан придаёт особое значение последовательному проведению экономических реформ и привлечению передового международного опыта и инвестиций», — подчеркнул Рашид Мередов, выразив признательность руководству ЕБРР за содействие в реализации приоритетных национальных и региональных программ.

Со своей стороны, Одиль Рено-Бассо высоко оценила социально-экономические преобразования в стране и подтвердила готовность финансового института к участию в новых институциональных и инфраструктурных проектах.

Подписанные документы

Практическим результатом переговоров стала церемония подписания пяти ключевых меморандумов о взаимопонимании, охватывающих стратегические сферы экономики и экологии:

Стратегия на 2027–2032 годы: Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Европейским банком реконструкции и развития в отношении ключевых стратегических приоритетов деятельности ЕБРР в Туркменистане на период 2027–2032 годов

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Европейским банком реконструкции и развития в отношении ключевых стратегических приоритетов деятельности ЕБРР в Туркменистане на период 2027–2032 годов Укрепление финсектора: Меморандум о взаимопонимании между ЦБ Туркменистана и ЕБРР в отношении стратегического партнерства по укреплению банковского сектора и поддержке экспортно-ориентированного роста и диверсификации экономики Туркменистана.

Меморандум о взаимопонимании между ЦБ Туркменистана и ЕБРР в отношении стратегического партнерства по укреплению банковского сектора и поддержке экспортно-ориентированного роста и диверсификации экономики Туркменистана. «Зеленый» вектор и ТЭК: Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством энергетики Туркменистана и Государственным концерном «Туркменгаз» и Государственным концерном «Туркменнебит» и Государственным Концерном «Туркменхимия» и ЕБРР в отношении сотрудничества в области устойчивой энергетики, охраны окружающей среды и эффективного использования водных ресурсов в Туркменистане.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством энергетики Туркменистана и Государственным концерном «Туркменгаз» и Государственным концерном «Туркменнебит» и Государственным Концерном «Туркменхимия» и ЕБРР в отношении сотрудничества в области устойчивой энергетики, охраны окружающей среды и эффективного использования водных ресурсов в Туркменистане. Модернизация логистики: Меморандум между ЕБРР, Министерством железнодорожного транспорта и Министерством автомобильных дорог Туркменистана по модернизации транспортных коридоров и развитию транзитного потенциала страны.

Меморандум между ЕБРР, Министерством железнодорожного транспорта и Министерством автомобильных дорог Туркменистана по модернизации транспортных коридоров и развитию транзитного потенциала страны. Экология столицы: Меморандум между Хякимликом города Ашхабада и ЕБРР о присоединении к программе Банка «Зелёные города» (Green Cities).

Подписанный пакет документов демонстрирует переход сторон от отдельных консультаций к системному, многоотраслевому партнерству, нацеленному на устойчивый экономический рост и интеграцию Туркменистана в глобальные транспортно-энергетические цепочки.///nCa, 28 июля 2026 г.