Туркменистан и партнеры из ООН провели 14-е заседание Совместной экспертной группы по финансированию ЦУР

Ашхабад, 2 июня 2026 г. — 14-е заседание Совместной экспертной группы (СЭГ) по финансированию ЦУР между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций объединило национальные заинтересованные стороны и партнеров по развитию для продвижения диалога по укреплению финансирования устойчивого развития.

Встреча, прошедшая в Здании ООН в Ашхабаде и в онлайн-формате, предоставила платформу для продолжения сотрудничества между Правительством и системой ООН по вопросам устранения дефицита финансирования ЦУР и улучшения координации финансирования развития.

Сессия прошла под сопредседательством представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана и Офиса Постоянного координатора ООН. Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) поделились результатами недавнего анализа и обсудили потенциальные пути финансирования развития в стране.

В приветственных словах была подчеркнута важность устойчивого сотрудничества и выработки политики на основе фактических данных. Это необходимо для того, чтобы финансовые ресурсы эффективно соответствовали национальным приоритетам развития и приносили ощутимые результаты на пути к достижению Целей в области устойчивого развития. При этом также обеспечивается выполнение ключевых международно принятых обязательств, таких как Севильское обязательство, Аддис-Абебская программа действий, Дохинская декларация, Монтеррейский консенсус и другие.

«Совместная экспертная группа играет важнейшую роль в поддержании скоординированного, основанного на фактах диалога между Правительством и системой ООН по вопросам финансирования ЦУР», — подчеркнул Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

Было также отмечено, что, по самым скромным подсчетам, для достижения национальных целей по трансформации ЦУР в Туркменистане потребуются дополнительные инвестиции в размере примерно 2.8% от ВВП ежегодно в период 2026–2030 годов. Это серьезный вызов, но в то же время и стратегическая возможность для инвестиций в человеческий капитал, экономическую трансформацию и экологическую устойчивость.

Ключевым моментом встречи стала презентация результатов Оценки финансирования развития (ОФР II) в Туркменистане. Она представила обновленный обзор финансовых потоков, пробелов и возможностей для укрепления систем финансирования развития.

Участники приняли участие в экспертной дискуссии по сокращению дефицита финансирования ЦУР, сосредоточив внимание на практических мерах по улучшению координации между государственными финансами, вкладом частного сектора и международной помощью в целях развития. Представленные экспертами два сценария преодоления дефицита финансирования ЦУР к 2030 году подчеркнули важность выбора политического курса, направленного на обеспечение достаточных финансовых ресурсов для приоритетных направлений.

В рамках встречи также состоялась сессия «Стратегия финансирования ЦУР для Туркменистана: от концепций к действиям», где акцентировалось внимание на важности перевода национальных планов развития (через аналитические выводы) в практические и скоординированные финансовые решения.

Совместная экспертная группа продолжает служить ключевой платформой для диалога и технического обмена, поддерживая Правительство Туркменистана в укреплении его подхода к финансированию устойчивого развития и продвижении прогресса на пути к ЦУР.

Итоги 14-го заседания СЭГ лягут в основу текущих усилий по разработке и внедрению эффективных стратегий финансирования ЦУР, включая последующие шаги, предпринимаемые совместно Правительством, ПРООН (как ведущим агентством ООН в этой области) и партнерами по развитию. /// nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)