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Туркменистан и Малайзия готовят встречи на высшем и высоком уровнях

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3 июня 2026 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и образовательной сферах.

Министры рассмотрели вопросы подготовки и проведения предстоящих встреч и контактов на высшем и высоком уровнях, а также перспективы дальнейшего взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. ///nCa, 3 июня 2026 г. 

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