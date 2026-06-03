Туркменистан и Малайзия готовят встречи на высшем и высоком уровнях

3 июня 2026 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и образовательной сферах.

Министры рассмотрели вопросы подготовки и проведения предстоящих встреч и контактов на высшем и высоком уровнях, а также перспективы дальнейшего взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. ///nCa, 3 июня 2026 г.