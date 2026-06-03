Субботник на побережье в Туркменбаши, организованный ПРООН и НПО «Яш Тебигатчи», объединил молодёжь и местные сообщества в преддверии Всемирного дня окружающей среды

Туркменбаши, 2 июня 2026 года – На побережье Каспийского моря в городе Туркменбаши, Балканский велаят, Программа развития ООН (ПРООН) совместно с НПО «Яш Тебигатчи» («Юный натуралист») организовали акцию по очистке побережья в рамках регионального проекта «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии», приуроченную ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается во всём мире 5 июня.

В акции приняли участие молодёжь, представители хякимлика и ПРООН, которые совместно провели уборку побережья, собирая пластиковые и другие виды отходов. Собранные отходы были затем рассортированы по различным категориям, включая пластик, стекло, металл и органические отходы, что демонстрирует важность разделения отходов и ответственного управления отходами. Инициатива была направлена на то, чтобы подчеркнуть важность коллективных действий по защите побережья Каспийского моря и укрепить экологическую ответственность среди молодежи и местных сообществ.

«Морской мусор, включая пластик и микропластик, остаётся одной из ключевых угроз для морских и прибрежных экосистем. Акции по очистке побережья продолжают служить важной платформой для повышения осведомлённости и формирования ответственного экологического поведения среди местных сообществ. Особо важно вовлечение молодёжи в эти усилия, поскольку это способствует формированию долгосрочной экологической ответственности и укрепляет их роль как движущей силы позитивных изменений», – отметила Джемал Дурдыкова, специалист ПРООН.

«Каспийское море — это уникальная природная сокровищница не только нашей страны, но и всего региона. Сохранение его богатств и первозданной красоты для будущих поколений является священным долгом каждого из нас. Сегодняшняя экологическая акция — лишь малая часть той масштабной и многогранной работы, которую наша организация регулярно проводит в области экологического просвещения и защиты окружающей среды», — отметила Председатель общественной организации «Юный натуралист» Лейли Шыхмедова.

Участники также протестировали новые подходы к мониторингу мусора на пляжах и обсудили более широкое воздействие морского загрязнения на экосистему Каспийского моря, а также возможности вовлечения молодежи в природоохранную деятельность.

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Региональный проект «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии» финансируется Российской Федерацией и реализуется ПРООН и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Азербайджане, Иране, Казахстане и Туркменистане. Проект направлен на решение проблемы загрязнения морской среды с суши и поддерживает скоординированные региональные усилия по защите уязвимой морской экосистемы Каспийского моря.

Проект демонстрирует приверженность прикаспийских стран укреплению регионального партнёрства и осуществлению согласованных действий по сохранению уникальной экосистемы Каспийского моря для нынешнего и будущих поколений. ///nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)