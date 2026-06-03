Посольством Туркменистана в Анкаре был организован велопробег

3 июня 2026 года Посольством Туркменистана в Турецкой Республике были проведены спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню велосипеда, а также 35-летию Независимости Туркменистана.

В мероприятиях приняли участие сотрудники дипломатических миссий, представители туркменской диаспоры, СМИ Турции, туркменские студенты, а также любители велосипедного спорта. Велопробег состоялся на специально оборудованной велосипедной трассе на берегу озера Эймир близ Анкары.

Перед началом велопробега состоялась торжественная церемония открытия. В ходе выступлений было отмечено, что учреждение Всемирного дня велосипеда по инициативе Туркменистана стало свидетельством высокой оценки международным сообществом усилий страны по развитию физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни, продвижению экологически чистых видов транспорта и воспитанию молодого поколения в духе бережного отношения к окружающей среде.

По завершении велопробега его участники выразили поддержку международным инициативам Туркменистана, направленным на развитие спорта, укрепление мира и сотрудничества. ///nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)