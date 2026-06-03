Государственная Таможня Туркменистана запустила ИИ-помощника на веб-портале экспортно-импортных операций

Государственная таможенная служба Туркменистана сообщает о внедрении технологии искусственного интеллекта (ИИ) в веб-портале «Единое окно для экспортно-импортных операций».

С 1 июня 2026 года пользователям системы стала доступна функция ИИ, которая позволяет:

определять коды товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД),

получать предварительную информацию о необходимых разрешительных документах,

а также рассчитывать ориентировочные ставки таможенных пошлин при осуществлении экспортно-импортных операций.

Интегрированная система искусственного интеллекта функционирует в режиме реального времени и поддерживает три языка — туркменский, русский и английский.

Внедрение ИИ направлено на упрощение процедур классификации товаров, сокращение сроков таможенного оформления, повышение точности расчёта таможенных платежей и ведения статистики внешней торговли.

Кроме того, новая функция способствует расширению спектра цифровых таможенных услуг и совершенствованию информационной поддержки бизнеса.

Данный проект реализован в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). /// nCa, 3 июня 2026 г.