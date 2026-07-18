МОМ содействует укреплению национального потенциала в области управления миграцией и стратегического планирования миграционной политики

Ашхабад, 15–17 июля 2026 года — Международная организация по миграции (МОМ) в Туркменистане оказала поддержку ключевым национальным партнёрам в укреплении их потенциала в области разработки государственной политики и институционального развития для совершенствования управления миграцией, мониторинга связанных с миграцией показателей Целей устойчивого развития (ЦУР) и разработки стратегических рамок миграционной политики в ходе трёхдневного тренинга, проведённого в Ашхабаде. Мероприятие также способствовало углублению понимания участниками Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ), а также важности принятия решений на основе фактических данных и применения общегосударственного подхода к управлению миграцией.

Тренинг был проведен экспертами МОМ по миграционной политике из Штаб-квартиры МОМ в Женеве и Регионального офиса МОМ для Европы и Центральной Азии в Вене, которые поделились международным опытом и практическими подходами в области управления миграцией, стратегического планирования, разработки государственной политики, мониторинга и межведомственной координации.

В течение трёх дней участники изучали международные рамочные механизмы управления миграцией, процессы реализации и обзора ГДМ, связанные с миграцией показатели ЦУР, а также практические подходы к разработке национальных миграционных стратегий и планов действий. Участники также ознакомились с передовой международной практикой и обменялись мнениями в ходе дискуссий и групповых упражнений.

Тренинг прошёл в важный период, когда Туркменистан начал подготовку к представлению своего Третьего добровольного национального обзора (ДНО) по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). В этой связи мероприятие способствовало более глубокому пониманию взаимосвязей между миграцией, устойчивым развитием и выработкой политики на основе фактических данных, а также поддержало национальные усилия по мониторингу прогресса и подготовке отчётности по реализации ЦУР. Было отмечено, что существующие координационные механизмы, включая Сеть ООН по вопросам миграции на национальном уровне и Межведомственную рабочую группу по мониторингу реализации ГДМ, обеспечивают необходимую платформу для обмена опытом, отслеживания прогресса и содействия выполнению обязательств в миграционной сфере в соответствии с национальными приоритетами устойчивого развития.

Участники также подробно обсудили Индикаторы управления миграцией (Migration Governance Indicators, MGI) и показатель ЦУР 10.7.2, отражающий наличие продуманной и эффективно управляемой миграционной политики. В ходе практического упражнения по расчёту показателя 10.7.2 и обсуждений международных инструментов оценки управления миграцией участники рассмотрели каким образом данные механизмы могут способствовать укреплению национального потенциала в области мониторинга связанных с миграцией показателей ЦУР, подготовки отчётности на основе фактических данных и оценки прогресса в выполнении обязательств в ГДМ.

В этом контексте МОМ подтвердила свою готовность и далее оказывать поддержку Туркменистану в укреплении институционального потенциала, развитии процессов формирования политики на основе фактических данных и совершенствовании межведомственной координации в области управления миграцией, мониторинга достижения ЦУР и стратегического планирования миграционной политики в соответствии с национальными приоритетами устойчивого развития страны.

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Организованный в рамках текущего сотрудничества МОМ с Туркменистаном, данный тренинг отражает общую приверженность укреплению согласованности государственной политики, интеграции миграционных аспектов в процессы планирования устойчивого развития и содействию безопасной, упорядоченной и легальной миграции в соответствии с национальными приоритетами и международными обязательствами страны. ///nCa, 18 июля 2026 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)