OGT 2026 укрепляет международные позиции: Джон Дефтериос присоединяется к руководству деловой программой форума

Подтверждение участия бывшего ведущего CNN Джона Дефтериоса в качестве ведущего международного модератора OGT 2026 стало значимым этапом в развитии главного международного энергетического форума Туркменистана.

31-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2026» состоится 21–23 октября в Ашхабаде под девизом «Энергия. Партнёрство. Прогресс.».

Джон Дефтериос обладает более чем 35-летним опытом работы в области международной журналистики и анализа мировой экономики, энергетики, торговли, геополитики и развивающихся рынков.

На протяжении многих лет он являлся редактором и ведущим CNN Business по развивающимся рынкам. Джон Дефтериос также модерировал дискуссии в рамках Всемирного экономического форума, Международного семинара OPEC, ADIPEC, Всемирного энергетического форума Атлантического совета и других крупных международных мероприятий.

Его роль на OGT 2026 не будет ограничиваться представлением спикеров и объявлением отдельных сессий. В качестве ведущего международного модератора он будет содействовать формированию содержательной повестки дискуссий, объединяя национальные приоритеты Туркменистана с более широкими региональными и международными тенденциями энергетического рынка.

Такая функция приобретает особое значение в период растущего внимания к Центральной Азии.

Энергетические государства региона стремятся осваивать новые ресурсы, модернизировать инфраструктуру, привлекать зарубежные инвестиции и технологии, диверсифицировать транспортные направления и повышать экологическую эффективность производства.

В этом контексте Туркменистан занимает особое место.

Страна располагает одной из крупнейших в мире ресурсных баз природного газа и реализует стратегические проекты, связанные с дальнейшим освоением месторождения «Галкыныш», развитием морской геологоразведки, расширением газотранспортной инфраструктуры, переработкой углеводородов и производством продукции с высокой добавленной стоимостью.

Поэтому OGT 2026 рассматривается не только как национальное отраслевое мероприятие, но и как широкая международная площадка для обсуждения будущего энергетического сотрудничества в Центральной Азии, Каспийском регионе и на сопредельных рынках.

«Для меня большая честь присоединиться к OGT 2026 в качестве ведущего конференции и главного международного модератора. Туркменистан занимает важное стратегическое место в региональной и мировой энергетической системе, опираясь на значительную ресурсную базу, долгосрочные партнёрские отношения и расширяющееся сотрудничество с ведущими международными энергетическими компаниями. С нетерпением ожидаю встречи в Ашхабаде с руководителями государственных структур, лидерами отрасли, инвесторами и техническими экспертами, а также возможности содействовать конструктивному диалогу о перспективах, определяющих будущее энергетического сектора», — отметил Джон Дефтериос.

Назначение Джона Дефтериоса совпало с рядом других показателей, свидетельствующих о растущем интересе к форуму.

По данным организаторов, регистрацию прошли уже более 150 делегатов, а все имеющиеся выставочные площади были полностью реализованы за несколько месяцев до начала конференции.

С коммерческой точки зрения раннее формирование выставочной экспозиции является важным показателем. Оно свидетельствует о том, что международные компании заинтересованы в укреплении своего присутствия в Туркменистане и в установлении прямых контактов с государственными энергетическими структурами, национальными специалистами и потенциальными партнёрами по проектам.

На выставке будут представлены компании, работающие в сфере инжиниринга, нефтесервисных услуг, промышленного оборудования, автоматизации, цифровых решений, экологических технологий и профессионального консультирования.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR также подтверждена в качестве Премьер-партнёра OGT 2026.

Её участие придаёт форуму дополнительное каспийское измерение. В последние годы Туркменистан и Азербайджан последовательно расширяют политический, экономический и энергетический диалог, в то время как Каспийский регион приобретает всё большее значение как связующее звено между Центральной Азией, Кавказом, Турцией и европейскими рынками.

Присутствие SOCAR может способствовать расширению дискуссий о региональной взаимосвязанности, развитии морских проектов, энергетической инфраструктуре и технологическом сотрудничестве.

В рамках OGT 2026 будут рассмотрены вопросы дальнейшего освоения месторождения «Галкыныш», привлечения инвестиций в проекты туркменского сектора Каспийского моря, монетизации природного газа, развития нефтегазохимии, проектного финансирования, искусственного интеллекта, цифровой трансформации и сокращения выбросов метана.

Эти направления отражают более широкие изменения в характере международного энергетического сотрудничества.

Ресурсный потенциал по-прежнему имеет основополагающее значение. Вместе с тем инвесторы и операторы всё чаще оценивают проекты с учётом их коммерческой эффективности, доступности инфраструктуры, уровня технологического развития, экологических показателей и надёжности долгосрочного институционального партнёрства.

OGT 2026 предоставит Туркменистану возможность представить прогресс по данным направлениям, а международным участникам — получить более полное представление о приоритетах страны и перспективах реализации новых проектов.

Участие опытного международного модератора будет способствовать достижению этой цели, обеспечивая содержательное обсуждение как национальных задач развития Туркменистана, так и вопросов, представляющих особый интерес для международного делового сообщества.

На фоне увеличения числа делегатов, полной реализации выставочных площадей и присоединения ведущих региональных компаний к партнёрской программе OGT 2026 становится одной из ключевых осенних площадок для энергетического сообщества Центральной Азии и Каспийского региона.

В преддверии конференции ожидаются новые объявления о спикерах, международных делегациях и стратегических партнёрах.