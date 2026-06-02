Благотворительная инициатива к Курбан Байраму: 30 детей получили новую одежду

По случаю священного праздника Курбан Байрам общественное объединение «Кейик Окара» при финансовой поддержке Посольства Израиля в Туркменистане организовало благотворительную инициативу по поддержке нуждающихся детей.

В рамках инициативы 30 детей получили новую одежду, специально приобретенную к праздничным торжествам. Проект был направлен на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также на то, чтобы подарить радость и праздничное настроение детям в один из самых важных праздников в году.

Организаторы отметили, что Курбан Байрам традиционно является временем сострадания, щедрости и заботы о ближних. Подобные благотворительные мероприятия способствуют продвижению гуманитарных ценностей, развитию культуры дарения и укреплению социальной ответственности в обществе.

Представители общественного объединения «Кейик Окара» выразили искреннюю благодарность Посольству Израиля в Туркменистане за финансовую поддержку и вклад в успешную реализацию проекта. Благодаря этим совместным усилиям организаторы смогли подарить детям радость, внимание и ощущение праздника.

Инициатива была тепло встречена как детьми, так и их семьями, которые подчеркнули важность такой поддержки для тех, кто в ней нуждается. Предоставленная одежда стала не только практической помощью, но и символом заботы, доброты и дружбы.

Организаторы выразили надежду, что сотрудничество в гуманитарной сфере продолжится и в будущем, что позволит реализовать новые социальные проекты, направленные на поддержку детей и укрепление общественной солидарности. ///Посольство Израиля в Туркменистане, 2 июня 2026 г.