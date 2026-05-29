Туркменистан — пример эффективной реализации ЦУР, считает Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН

Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок высоко оценила опыт Туркменистана в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). По её словам, достижения и практические шаги страны рассматриваются в ООН как позитивный пример эффективного продвижения глобальной повестки. Об этом сообщает МИД Туркменистана по итогам встречи министра иностранных дел Рашида Мередова с Анналеной Бербок, состоявшейся 28 мая 2026 года в Нью-Йорке.

В ходе переговоров Рашид Мередов подробно проинформировал о ключевых инициативах Туркменистана, которые охватывают вопросы международной безопасности, устойчивого развития, климатической повестки и гуманитарного сотрудничества.

Министр подтвердил приверженность страны принципам многосторонней дипломатии и усилению центральной роли ООН в мировых делах. Особый акцент был сделан на превентивной дипломатии, продвижении международного права и развитии культуры диалога и доверия.

Мередов отдельно выделил инициативу Президента Туркменистана о провозглашении 2028 года Годом международного права, а также деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде.

Значительное внимание стороны уделили реализации Десятилетия ООН по устойчивому транспорту (2026–2035 годы), климатической и экологической повестке. Туркменистан продвигает идеи создания региональных климатических центров и Каспийскую экологическую инициативу. В этом контексте была отмечена важность итогов Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC), которая прошла в Авазе.

В гуманитарной сфере обсуждались вопросы расширения прав женщин и молодёжи, а также продвижение повесток «Женщины, мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и безопасность».

Собеседники также подчеркнули значение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 мая 2026 года «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития». Стороны выразили уверенность, что этот документ будет способствовать дальнейшему росту международного авторитета Туркменистана.

В завершение встречи Рашид Мередов и Анналена Бербок обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, подтвердив обоюдную заинтересованность в укреплении доверия и конструктивного диалога на глобальной арене. ///nCa, 29 мая 2026 г.