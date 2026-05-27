Белорусские предприятия и ведущие вузы представили свой потенциал в Ашхабаде

Завершился масштабный рабочий визит делегации белорусских деловых и академических кругов в Ашхабаде. Поездка, проходившая с 22 по 26 мая, была приурочена к работе XXV Международной выставки и конференции «Белый город Ашхабад – 2026».

Визит был организован Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) и Республиканским институтом высшей школы (РИВШ) при активном содействии Посольства Республики Беларусь в Туркменистане и поддержке Торгово-промышленной палаты Туркменистана, сообщает Посольство Беларуси.

В рамках форума белорусская сторона провела серию адресных B2B-переговоров с ведущими туркменскими предприятиями, ориентированными на внешнеэкономическую деятельность.

В состав бизнес-миссии вошли крупные игроки белорусского рынка, представившие широкий спектр промышленных и производственных секторов:

Высокие технологии и микроэлектроника: Холдинг ОАО «Интеграл» – производитель интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, изделий электронной и медицинской техники. Завод ОАО «Цветотрон» – производитель электронной компонентной базы и полупроводниковых приборов, востребованных в процессах цифровизации промышленности.

Холдинг – производитель интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, изделий электронной и медицинской техники. Завод – производитель электронной компонентной базы и полупроводниковых приборов, востребованных в процессах цифровизации промышленности. Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность: Лидеры сегмента — ОАО «Светлогорский ЦКК» (крупный производитель гофрокартона, гофроящиков, бумаги для гофрирования и других продуктов), ОАО «Ивацевичидрев» (Деревообрабатывающее производство полного цикла от заготовки древесины и ее обработки до производства мебельной продукции) и ОДО «Беллесизделие» (Компания производит межкомнатные и входные двери, а также объектные двери для медицинских учреждений, для административных зданий, офисов, для гостиниц, для детских и учебных учреждений).

Лидеры сегмента — (крупный производитель гофрокартона, гофроящиков, бумаги для гофрирования и других продуктов), (Деревообрабатывающее производство полного цикла от заготовки древесины и ее обработки до производства мебельной продукции) и (Компания производит межкомнатные и входные двери, а также объектные двери для медицинских учреждений, для административных зданий, офисов, для гостиниц, для детских и учебных учреждений). Легкая промышленность: Текстильный сектор и индустрию моды представил бренд мужской одежды ТУП «Торговый дом Коминтерн-М» .

Текстильный сектор и индустрию моды представил бренд мужской одежды . Пищевая индустрия: Компании ООО «ЕвроИнгредиентыГрупп» (Оптовая торговля пищевыми ингредиентами, фруктово-ягодными и овощными начинками) и ООО «ПК Салатория» (Компания ориентирована на производство салатов и свежих овощей, готовых к употреблению).

Параллельно на полях выставки был развернут мощный научно-образовательный кластер. Это ведущие университеты Беларуси — включая БГУ, БНТУ, БГТУ, БГУИР, ГрГУ имени Янки Купалы и Белорусско-Российский университет (БРУ).

В ходе переговоров с туркменским бизнесом стороны детально рассмотрели перспективы наращивания взаимного товарооборота и экспорта услуг. Особый акцент был сделан на кооперации в торгово-экономической, промышленной и строительной сферах, а также в области здравоохранения, сообщает ТПП Туркменистана.

Также обсуждалось участие туркменских и белорусских предприятий в предстоящих конгрессных и выставочных мероприятиях на территории двух стран.

В ходе визита делегация была принята Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным. ///nCa, 27 мая 2026 г.