Туркменистан и ПРООН обсудили расширение сотрудничества в рамках новой страновой программы

28 мая 2026 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, администратором Программы развития ООН Александром де Кроо. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и ПРООН, уделив особое внимание реализации новой Страновой программы ПРООН для Туркменистана на 2026–2030 годы.

В ходе переговоров было отмечено, что новая программа рассматривается как важный инструмент поддержки проводимых в стране преобразований. Речь идёт о развитии цифровых решений, обеспечении устойчивого экономического роста, продвижении климатической и экологической повестки, а также совершенствовании социальной сферы.

Собеседники подчеркнули значимость продолжения совместной работы по цифровизации государственных услуг, внедрению современных механизмов управления, укреплению институционального потенциала и повышению эффективности административных процедур. Вместе с тем была отмечена высокая степень готовности новых совместных проектов в сферах здравоохранения, развития человеческого капитала и укрепления правового потенциала.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в области здравоохранения. Обсуждались меры по укреплению устойчивости системы здравоохранения, модернизации отрасли, закупке лекарственных средств и медицинского оборудования, а также поддержке национальных программ по охране здоровья населения.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы социальной инклюзии, поддержки уязвимых групп населения, продвижения гендерного равенства и расширения возможностей молодёжи в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Было подчёркнуто, что Туркменистан последовательно интегрирует Цели устойчивого развития в национальные программы и стратегии.

Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия в сфере стратегического планирования и оценки эффективности программ. Особое внимание было уделено подготовке третьего Добровольного национального обзора по выполнению ЦУР, который должен продемонстрировать прогресс Туркменистана в достижении глобальных целей устойчивого развития.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в области климата, рационального природопользования и адаптации к изменению климата. В качестве одного из перспективных направлений была обозначена инициатива создания в Ашхабаде Регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии.

В контексте инициативы Туркменистана о провозглашении 2028 года Годом международного права стороны также рассмотрели возможности взаимодействия по вопросам верховенства права, эффективного государственного управления и институционального развития.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН в целях реализации совместных инициатив и достижения Целей устойчивого развития. ///nCa, 29 мая 2026 г.