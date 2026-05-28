Туркменистан и США готовят визит Делового совета и раунд ежегодных межмидовских консультаций

График предстоящих двусторонних встреч обсудили министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау в ходе встречи в Вашингтоне, 27 мая 2026 г.

Согласно пресс-релизу МИД Туркменистана, стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки предстоящего визита делегации Делового совета США–Туркменистан в Туркменистан.

В планах также – очередной раунд ежегодных двусторонних консультаций между Министерством иностранных дел Туркменистана и Государственным департаментом США, который состоится в Ашхабаде.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития туркмено-американского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес», – сообщает МИД Туркменистана

Стороны отметили значимость встреч Президента Туркменистана и Президента Дональда Трампа на полях Саммита «C5+1» в г. Вашингтоне в ноябре 2025 года.

В контексте расширения контактов между деловыми кругами Туркменистана и США подчеркнуто значение визита Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова в Соединённые Штаты, в ходе которого были проведены встречи с представителями американского бизнеса.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению регулярного диалога.

Напомним, что Рашид Мередов в рамках рабочего визита в США принял участие в открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке. На полях мероприятия глава МИД Туркменистана встретился с высокопоставленными представителями ООН, провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Кубы, Германии. ///nCa, 28 мая 2026 г.