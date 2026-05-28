Встречи в Нью-Йорке: Министр иностранных дел Туркменистана провел переговоры с коллегами из Германии и Кубы

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов на полях открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке провел серию двусторонних встреч. Главными темами обсуждения стали укрепление политического диалога, расширение экономического партнерства и продвижение глобальных мирных инициатив.

Берлин и Ашхабад: ставка на формат «Центральная Азия – Германия»

26 мая 2026 года состоялась встреча Рашида Мередова с Государственным министром по делам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии Гюнтером Крихбаумом.

Стороны подробно обсудили политико-дипломатическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В центре внимания оказалась совместная работа на площадке Организации Объединенных Наций.

Туркменская сторона акцентировала внимание на позиции, озвученной в ходе дебатов Совбеза ООН от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Была особо подчеркнута важность превентивной дипломатии и доверительного диалога.

В экономическом блоке вопросов дипломаты отметили поступательный характер партнерства с немецким бизнесом и выразили обоюдный интерес к долгосрочным проектам. Кроме того, стороны выделили важность развития человеческого капитала и академических обменов, назвав формат «Центральная Азия – Германия» ключевой платформой для укрепления региональной стабильности и продвижения совместных инициатив.

Туркменистан и Куба: новые векторы в здравоохранении и туризме

На следующий день, 27 мая 2026 года, Рашид Мередов провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей.

Руководители МИД детально проанализировали текущее состояние двусторонних отношений и наметили конкретные шаги по их активизации. В качестве наиболее перспективных направлений для диверсификации связей были названы здравоохранение и медицина; сельское хозяйство; спорт и туризм.

Особый акцент в ходе беседы был сделан на необходимости активизации контактов между деловыми кругами Туркменистана и Кубы. Для этого министры договорились рассмотреть возможность проведения совместных экономических мероприятий и расширить договорно-правовую базу, которая станет фундаментом для роста взаимной торговли.

Итогом встреч в Нью-Йорке подтвердил неизменность курса Туркменистана на выстраивание сбалансированных, дружественных и взаимовыгодных отношений как с европейскими партнерами, так и со странами Латиноамериканского региона. ///nCa, 28 мая 2026 г.