Нейтралитет в действии: как Туркменистан позиционирует мир в качестве главного императива формирующегося миропорядка 

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

В момент, когда международная система заметно трещит по швам под тяжестью войн, геополитической фрагментации, экономического принуждения и институциональной усталости, голос, прозвучавший на этой неделе от Туркменистана в Организации Объединенных Наций, отличался необычайной ясностью и стратегической последовательностью.

Участие Рашида Мередова в открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН было не просто очередным дипломатическим визитом. Оно стало выражением долго зревшей туркменской философии международных отношений — философии, которая настойчиво утверждает, что мир — это не пассивное состояние, а активно выстраиваемая политическая, экономическая, правовая и моральная архитектура.

Значимость этого выступления становится еще более весомой, если рассматривать его на фоне нынешнего глобального климата. На множестве театров военных действий — от Восточной Европы до Ближнего Востока и за их пределами — международное сообщество наблюдает опасную нормализацию конфронтации. Язык сдерживания все чаще подменяет собой язык сотрудничества. Военная эскалация зачастую опережает дипломатию. Гуманитарные кризисы множатся, в то время как доверие между ведущими державами продолжает подрываться.

Именно в такие моменты и рождаются исторически важные дипломатические парадигмы. Туркменистан, судя по всему, твердо намерен добиться того, чтобы нейтралитет, диалог, превентивная дипломатия и безопасность, ориентированная на развитие, стали неотъемлемой частью этой новой парадигмы.

От нейтралитета как статуса к нейтралитету как ответственности

На протяжении десятилетий многие внешние наблюдатели ошибочно воспринимали постоянный нейтралитет Туркменистана как позицию дистанцирования или стратегического молчания. Однако последние годы продемонстрировали обратное. Ашхабад все более явно переосмысливает нейтралитет не как уход от глобальных дел, а как ответственность за их стабилизацию.

В своем выступлении Рашид Мередов подтвердил, что внешняя политика Туркменистана опирается на «мир, доверие и превентивную дипломатию», одновременно подчеркнув центральную роль Организации Объединенных Наций в поддержании международной легитимности и коллективной безопасности.

Это критически важное различие.

В сегодняшней расколотой геополитической обстановке нейтралитет легко может стать транзакционным или оппортунистическим. Туркменистан же пытается возвести нейтралитет в ранг работающего дипломатического механизма — платформы, способной содействовать диалогу между полярными игроками.

Именно этим объясняется то, что Туркменистан решительно выступает за использование нейтральных государств в качестве площадок для мирных переговоров, медиации и дипломатического взаимодействия.

Такой подход глубоко созвучен текущим глобальным реалиям. Мир страдает не от полного отсутствия институтов; он страдает от кризиса доверия внутри этих институтов. В силу этого нейтральные дипломатические пространства обретают стратегическую ценность. Туркменистан это понимает.

«Мир через развитие» — стратегическая доктрина, а не лозунг

Одним из наиболее значимых аспектов речи Рашида Мередова стал акцент на инициативе «Мир через развитие».

Эта концепция заслуживает серьезного международного внимания, поскольку она бросает вызов одной из главных ошибок современной геополитики — устойчивому разделению вопросов безопасности и социально-экономического развития.

Доводы Туркменистана просты, но глубоки: бедность, неравенство, инфраструктурная изоляция, энергетическая уязвимость, продовольственная нестабильность и отсутствие взаимосвязанности — это не просто проблемы развития, это генераторы геополитической нестабильности.

В этом контексте автомобильные и железные дороги, энергетические коридоры, логистические системы, цифровые коммуникации и торговая интеграция превращаются в инструменты миростроительства.

Такой подход естественным образом согласуется с многолетним вниманием Туркменистана к транспортной дипломатии, региональной взаимосвязанности и экономической взаимозависимости на пространстве Евразии.

Логика здесь убедительна: страны, связанные экономически, становятся кровно заинтересованными в стабильности.

Это особенно актуально для таких регионов, как Центральная Азия, где будущее в меньшей степени зависит от военных альянсов и в гораздо большей — от архитектуры взаимосвязанности, соединяющей коридоры «Восток — Запад» и «Север — Юг».

Поэтому проведение Туркменистаном Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Авазе в прошлом году не было формальным мероприятием. Это стало частью масштабных стратегических усилий по выводу вопросов справедливого развития и взаимосвязанности в центр международных дискуссий о мире. Авазинская программа действий отражает эту философию, признавая, что структурная изоляция сама по себе может стать источником долгосрочной нестабильности.

Диалог как механизм безопасности

Не менее важной является инициатива Туркменистана «Диалог — гарантия мира». На первый взгляд, это может показаться идеализмом в мире, где все большую роль играет соперничество с позиции жесткой силы. В действительности же это может быть одним из самых реалистичных подходов, доступных на сегодняшний день.

Современные конфликты больше не изолированы географически. Войны теперь вызывают каскадный эффект, который бьет по энергетическим системам, миграционным потокам, продовольственным рынкам, финансовой стабильности, киберпространству и морской безопасности.

В таких условиях отсутствие диалога обходится слишком дорого всему миру.

Поэтому настойчивость Туркменистана в вопросах диалога основана вовсе не на наивном оптимизме. Она продиктована системной необходимостью. Даже противники должны сохранять каналы связи, чтобы эскалация оставалась контролируемой.

История неоднократно доказывала, что дипломатия редко бывает на пике своей силы до начала кризисов; она становится незаменимой, когда конфронтация достигает критического уровня. Проблема в том, что к этому моменту человеческие и экономические потери зачастую оказываются катастрофическими.

Туркменистан, по сути, призывает мир изменить эту последовательность: институционализировать диалог еще до того, как кризисы станут неуправляемыми.

Формирующаяся архитектура превентивной дипломатии

Одним из наиболее перспективных аспектов нынешней дипломатии Туркменистана является его вклад в развитие превентивной дипломатии как профессиональной и институциональной сферы.

Особого внимания заслуживает предложение о создании в Туркменистане Университета мира и нейтралитета.

Эта инициатива свидетельствует о признании того, что миростроительство не может опираться исключительно на политическую импровизацию. Оно требует подготовленных специалистов в области медиации, предотвращения конфликтов, укрепления доверия, межкультурной коммуникации и дипломатического содействия.

Во многом это отражает более широкую истину, которую часто упускают из виду в международной политике: военная промышленность глубоко институционализирована, в то время как инфраструктура мира — нет.

Туркменистан, судя по всему, стремится напрямую устранить этот дисбаланс.

Точно так же предложение о разработке Стратегии глобальной безопасности и инициатива по объявлению 2028 года Международным годом международного права указывают на попытку вернуть легитимность и предсказуемость в международные дела через правовые и многосторонние механизмы.

Это особенно важно в то время, когда избирательное толкование международного права угрожает подорвать доверие к глобальному миропорядку в целом.

Внешняя политика, все более соответствующая исторической необходимости

Пожалуй, самым поразительным аспектом недавней дипломатии Туркменистана является то, насколько тесно она увязывается с тем, чего объективно требует нынешняя международная обстановка.

Современный мир не нуждается в дополнительной геополитической поляризации. Ему нужны стабилизаторы.

Мир не нуждается в увеличении числа закрытых блоков. Ему нужны функционирующие мосты.

Мир не нуждается в риторических заявлениях о приверженности миру, сопровождаемых эскалацией на практике. Ему нужны работающие механизмы, способные поддерживать диалог в условиях жесткого давления.

И Туркменистан все более активно позиционирует себя в качестве одного из таких механизмов.

Его политика постоянного нейтралитета, некогда рассматривавшаяся преимущественно как национальная доктрина, постепенно перерастает в более широкую дипломатическую платформу, востребованную глубоко расколотой международной системой.

Важно отметить, что Ашхабад не продвигает идеологическую конфронтацию или геополитический ревизионизм. Напротив, он последовательно выступает за укрепление авторитета Организации Объединенных Наций, развитие многосторонней дипломатии и сохранение механизмов международного сотрудничества.

Это ставит Туркменистан на ту сторону современной истории, которую с полным основанием можно назвать конструктивной. Не потому, что он претендует на моральное совершенство. Не потому, что нейтралитет сам по себе способен решить глобальные кризисы. А потому, что он продолжает отстаивать тот единственный принцип, без которого не может выжить ни один устойчивый международный правопорядок: мир должен оставаться главной организующей целью человечества.

Международное сообщество перед выбором

Более глубокий посыл, вытекающий из дипломатии Туркменистана, заключается в том, что текущий момент требует безотлагательных действий.

Международная система вступает в опасную фазу, когда неконтролируемое соперничество рискует стать структурно необратимым. Как только это произойдет, нестабильность перестанет быть эпизодической и станет системной.

Предотвращение подобного исхода требует большего, чем просто декларации. Оно требует политического мужества, чтобы поставить сосуществование выше доминирования, диалог — выше принуждения, а развитие — выше дестабилизации.

Инициативы Туркменистана — от превентивной дипломатии и нейтрального посредничества до миростроительства, основанного на взаимосвязанности, и правового многостороннего подхода — в совокупности предлагают элементы жизнеспособной модели.

Миру не обязательно копировать туркменскую модель во всех деталях. Однако было бы мудро отнестись со всей серьезностью к лежащему в ее основе принципу: в эпоху глобальной взаимозависимости мир не может оставаться второстепенным приоритетом.

Выбор, стоящий перед международным сообществом, становится все более очевидным: либо решительно и незамедлительно институционализировать сотрудничество, либо позволить фрагментации определять облик грядущей эпохи.

Туркменистан своими действиями в Организации Объединенных Наций и за ее пределами четко и недвусмысленно обозначил свою позицию. /// nCa, 28 мая 2026 г.