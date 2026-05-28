Итоги визита Путина в Казахстан: АЭС, миллиардные инвестиции и прорыв в беспилотных перевозках

27-29 мая 2026 года проходит государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан. Главные мероприятия высокого уровня прошли в Астане 28 мая. В программе – традиционно переговоры в узком и расширенном форматах между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Путиным, заявления глав государств перед прессой, запуск совместных проектов. Между тем важны не сами протокольные церемониалы, а плоды, которые принесли многомесячные переговоры на межведомственном и дипломатическом уровнях обеих сторон по наполнению саммита в Астане практическим содержанием.

Итак, среди ключевых озвученных на настоящий момент результатов визита – договоренности о строительстве двух блоков АЭС «Балхаш» за счет российского экспортного кредита, подписание соглашения о валютном свопе для дедолларизации торговли и успешный запуск первого в мире непрерывного 3000-километрового маршрута для беспилотных грузовиков «КамАЗ». Концептуальным итогом встреч стало подписание документа о «Семи основах» дружбы и добрососедства.

Триколор над Астаной

Официальная часть визита началась во Дворце Независимости с торжественной церемонии, где Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского лидера. Самым ярким и символичным моментом встречи стал демонстрационный полет звена истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан. Самолеты пролетели над площадью, оставив в небе четкий бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо Астаны в цвета государственного флага Российской Федерации, что подчеркнуло особый статус принимаемого гостя.

Экономический фундамент в цифрах и ключевые проекты кооперации

В ходе переговоров лидеры государств уделили ключевое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, которое демонстрирует устойчивую и внушительную динамику. Россия прочно удерживает статус главного торгового партнера Казахстана:

Товарооборот: По итогам 2025 года взаимная торговля между странами достигла рекордных 29 млрд.долл. США.

Инвестиции: Прямой приток инвестиций из России в экономику Казахстана превысил 29 млрд. долл. США, а объем казахстанских инвестиций в РФ составил порядка 9 млрд.долл. США.

Бизнес-присутствие: В республике успешно работают более 23 тыс. предприятий с российским участием и совместных компаний — по этому показателю Россия является абсолютным лидером в Казахстане.

Портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест. Уже реализовано 122 проекта на сумму 22,4 млрд. долл. США.

В настоящее время на стадии реализации находятся 24 проекта в химической промышленности, производстве строительных материалов и развитии глубокой переработки сырья на сумму 10 млрд долларов. Их запуск позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.

Главный прорыв: Россия построит АЭС в Казахстане за счет своего кредита

Важнейшим геоэкономическим итогом визита стал официальный обмен межправительственными соглашениями об основных принципах сотрудничества и предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования проекта строительства первой в Казахстане атомной электростанции «Балхаш».

Благодаря заявлениям официальных лиц стали известны ключевые финансовые, технические и временные параметры мегапроекта:

Финансовый контур и структура затрат: Как сообщил глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, общая стоимость проекта оценивается примерно в $16,4 млрд . Из них порядка $14,4 млрд будут направлены непосредственно на возведение двух энергоблоков, а еще около $2 млрд — на создание социальной инфраструктуры, систем физической безопасности и закупку ядерного топлива на гарантийный период.

Схема финансирования: Российский экспортный кредит покроет большую часть капиталовложений. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев уточнил, что кредит предоставляется «на большую часть объема капиталовложений, но не на всю — часть останется за казахстанской стороной».

Сроки реализации: Активное развертывание строительно-монтажной базы и подготовка технической документации для получения лицензии начнутся уже в 2027 году. Поэтапный ввод станции в эксплуатацию намечен на середину 2030-х годов. При этом технологический запуск энергоблоков будет разведен во времени — промежуток между вводом первого и второго блоков составит от 8 до 10 месяцев.

Проект не только решает проблему прогнозируемого дефицита электроэнергии в южных регионах Казахстана, но и закрепляет за Астаной и Москвой статус стратегических партнеров в сфере высоких технологий и мирного атома на десятилетия вперед.

Валютный своп: дедолларизация в действии

С целью защиты взаимной торговли от внешних конъюнктурных рисков Национальный Банк Республики Казахстан и Центральный банк Российской Федерации подписали двустороннее Соглашение о валютном свопе казахстанский тенге / российский рубль.

По данным Банка России, соглашение дает возможность каждой из сторон получить доступ к краткосрочной ликвидности в валюте другой стороны для содействия выполнению задач центральных банков. Объем своп-линии составляет 35 млрд рублей (225 млрд казахстанских тенге). Соглашение заключено сроком на 3 года. В рамках соглашения срок одной сделки может составлять не более 1 года, используются рыночные процентные ставки.

Этот шаг закрепляет стратегическую ориентацию Астаны и Москвы на глубокую интеграцию финансовых систем и перевод основных объемов коммерческого оборота на национальные валюты. Использование механизма свопа снизит издержки для бизнеса и обеспечит бесперебойность расчетов.

Связуемость будущего: первый беспилотный рейс «КамАЗов»

Революционным шагом в сфере логистики стала презентация проекта транспортной связуемости. Министерства транспорта двух стран совместно с ПАО «КамАЗ» успешно запустили и протестировали беспилотный проезд грузовых автотранспортных средств по маршруту Астана – Москва.

Грузовики в автоматическом режиме синхронно пересекли казахстанско-российскую границу через автомобильный пункт пропуска «Жаңа Жол» и доставили груз до конечных точек.

Впервые в глобальной практике тяжелые беспилотные грузовики преодолели непрерывный маршрут протяженностью около 3 000 километров. Применение автономных технологий позволило сократить время в пути более чем в два раза — весь путь занял всего двое суток.

Для масштабирования этого опыта стороны договорились продолжить совместное формирование нормативно-институциональной базы и модернизацию дорожной инфраструктуры.

Семь основ стратегического партнерства: новый манифест добрососедства

Идейно-политическим стержнем государственного визита стало подписание Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным монументального политического документа — Совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России.

В тексте заявления обозначены следующие семь ключевых основ дружбы и добрососедства двух стран:

Общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению. Эта основа базируется на тесных исторических узах, совместном преодолении испытаний и значимых достижениях, таких как первый полет человека в космос с Байконура. Особое место занимает память о Победе в Великой Отечественной войне и недопущение искажения исторической правды. Общие усилия по развитию евразийской интеграции. Страны рассматривают СНГ как важную диалоговую площадку, ЕАЭС — как ядро экономической интеграции, а ОДКБ — как ключевой элемент обеспечения региональной стабильности и безопасности. Общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества. Самая протяженная непрерывная сухопутная граница в мире служит фактором экономической взаимосвязанности и развития приграничных регионов. Также это включает совместную ответственность за экологию, рациональное использование трансграничных водных объектов и Каспийского региона. Экономическое партнерство. Взаимодополняемость экономик позволяет развивать торговлю, транспортно-логистические маршруты (такие как коридор «Север — Юг») и промышленную кооперацию. Важное внимание уделяется взаиморасчетам в национальных валютах и минимизации последствий санкций. Языковое и культурное многообразие, традиционные ценности и цивилизационная близость. Стороны поддерживают культурный суверенитет и многоязычие. Русский язык остается важным средством коммуникации, в то время как в России расширяется преподавание казахского языка. Общими ценностями признаются уважение к семье, старшим поколениям, труду и памяти предков. Молодежное сотрудничество, образовательные обмены и спорт. Будущее отношений связывается с академической мобильностью, созданием совместных школ, филиалов вузов и проведением международных спортивных мероприятий. Совместный взгляд в будущее. Казахстан и Россия стремятся выступать равноправными партнерами и стратегическими союзниками, совместно решая задачи в сфере технологий, экологии и социальной справедливости. Все возникающие разногласия предполагается решать в духе конструктивного диалога и взаимного доверия.

Полный текст заявления доступен здесь: https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kktokaeva-i-prezidenta-rossiyskoy-federacii-vvputina-o-semi-osnovah-druzhby-i-dobrososedstva-narodov-kazahstana-i-rossii-284262

Пакет подписанных документов

В ходе государственного визита Президента России в Казахстан было подписано и принято в общей сложности 15 документов.

Документы затрагивают следующие сферы:

Энергетика и атомная промышленность: подписаны соглашения об основных принципах строительства АЭС в Казахстане и предоставлении для этого государственного экспортного кредита. Также утвержден план сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности на 2026–2030 годы.

Нефтяная отрасль: достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в этой сфере.

Финансы и банковский сектор: подписано соглашение о валютном свопе в парах тенге/рубль, меморандум о сотрудничестве между центральными банками, а также документ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Образование и молодежная политика: соглашения касаются создания международной школы и центра для талантливых детей «Казахстан – Сириус», финансирования обучения российских граждан в омском филиале КазНУ имени аль-Фараби, а также партнерства между Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева и Всероссийской академией внешней торговли.

Транспорт и цифровизация: приняты планы по цифровизации транспортной отрасли в целом и грузовых железнодорожных перевозок в частности.

Здравоохранение: подписан план мероприятий по сотрудничеству в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Информационная сфера и медиа: заключен меморандум о сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Казахстана и российским АО «ТАТМЕДИА».

///nCa, 28 мая 2026 г. (по материалам официального сайта Президента Казахстана и российских сми)