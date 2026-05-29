Главы МИД Туркменистана и Пакистана обсудили укрепление связей на полях ООН в Нью-Йорке

На полях заседания Группы друзей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны проанализировали позитивную динамику двусторонних отношений и подтвердили глубокий, укоренившийся характер связей между Пакистаном и Туркменистаном.

Как сообщает МИД Пакистана, Мухаммад Исхак Дар подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и региональной связуемости. В частности, он заявил о готовности Пакистана экспортировать в Туркменистан высококачественную мясную и сельскохозяйственную продукцию.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению регионального транзита и инфраструктурной связуемости посредством развития железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского сообщения, что призвано стимулировать торговлю, коммерческую активность и гуманитарные обмены.

Кроме того, стороны обсудили ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, подтвердив обоюдное стремление к расширению взаимодействия на многосторонних площадках, включая Организацию Объединенных Наций.///nCa, 29 мая 2026 г.