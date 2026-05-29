Китай и Туркменистан подтверждают приверженность укреплению стратегического партнерства

Китай и Туркменистан подтвердили приверженность дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщает МИД Туркменистана по итогам встречи министра иностранных дел Рашида Мередова с членом Политбюро ЦК КПК, главой Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Переговоры прошли 27 мая 2026 г. в Нью-Йорке.

В начале встречи Мередов поздравил китайского коллегу с успешным проведением открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН. Китайская сторона поблагодарила туркменскую делегацию за участие в данном мероприятии.

Было отмечено, что в современных международных условиях особое значение приобретают поддержка многостороннего подхода, соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также укрепление центральной роли Организации Объединённых Наций.

Подчеркнуто, что регулярные контакты на высшем и высоком уровнях являются ключевым фактором динамичного развития двусторонних отношений и укрепления взаимного доверия.

В этой связи стороны упомянули визит Национального Лидера туркменского народа Бердымухамедова в Китай, его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также недавний визит в Туркменистан Члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Первого вице-премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяня.

Стороны отметили высокий уровень политического взаимопонимания и доверия, а также поступательное развитие практического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено сотрудничеству в энергетической сфере, прежде всего в газовой отрасли, где обсуждены вопросы дальнейшего продвижения совместных проектов и расширения долгосрочного партнерства.

Также были рассмотрены перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инновационно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельно подчеркнута высокая эффективность сотрудничества Туркменистана и Китая в рамках ООН. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению координации на международных площадках, а также взаимной поддержке инициатив и предложений двух стран.

В завершение встречи подтверждена взаимная нацеленность на продолжение тесного взаимодействия в целях практической реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего укрепления стратегического партнерства. ///nCa, 29 мая 2026 г.