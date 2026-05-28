Ван И: Китай готов придать новый импульс двухсторонним отношениям с Туркменистаном

Китай готов взаимодействовать с Туркменистаном для реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, продвигать сотрудничество по крупным проектам и придавать новый импульс двусторонним отношениям, заявил в среду, 27 мая, министр иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщает агентство Синьхуа, в ходе встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым Ван И выразил благодарность Мередову за специальный визит в Нью-Йорк для участия в заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН.

Чем сложнее и изменчивее становится международная обстановка, тем важнее твердо придерживаться принципов многосторонности и защищать авторитет Организации Объединенных Наций, поскольку в противном случае страны Глобального Юга первыми окажутся под ударом, отметил глава китайской дипломатии.

Подчеркнув, что ООН служит важной платформой для сотрудничества между Китаем и Туркменистаном, он заявил, что обеим сторонам необходимо и далее тесно взаимодействовать, оказывать взаимную поддержку по ключевым инициативам друг друга и демонстрировать высокий уровень китайско-туркменского всестороннего стратегического партнерства.

Ван И также подчеркнул, что успешный визит в Китай Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, состоявшийся в марте, способствовал дальнейшему углублению взаимного доверия и дружбы между лидерами двух стран, что обеспечивает мощную стратегическую основу для развития двусторонних отношений.

В свою очередь Рашид Мередов отметил, что в нынешних международных условиях соблюдение Устава ООН, а также реформирование и совершенствование глобального управления приобретают особое значение.

Как было заявлено, Туркменистан высоко ценит всестороннее стратегическое партнерство с Китаем; между странами установилось глубокое политическое взаимопонимание, поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне, а практическое сотрудничество демонстрирует стремительную динамику.

Рашид Мередов подтвердил готовность Туркменистана продвигать совместные с КНР крупные проекты, включая освоение газовых месторождений, а также расширять взаимодействие в сфере торговли и взаимосвязанности, выводя двусторонние отношения на качественно новый уровень./// nCa, 27 мая 2026 г. (фото: МИД КНР)