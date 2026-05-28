Национальный Лидер туркменского народа принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан байрамы

27 мая 2026 года, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу священного праздника Курбан байрамы. Программа праздничного дня включила в себя совершение религиозных обрядов, посещение памятных мест, а также беседы с представителями Совета старейшин и зарубежного дипломатического корпуса.

Утренние мероприятия начались в Мечети духовности Туркменбаши в Кипчаке, где Гурбангулы Бердымухамедов вместе с членами Совета старейшин и главами аккредитованных в стране дипломатических миссий совершил праздничный намаз.

По завершении богослужения Национальный Лидер и сопровождавшие его лица направились к месту упокоения первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, где были прочитаны поминальные аяты.

В этот же день Председатель Халк Маслахаты посетил город Аркадаг, где проинспектировал ход строительства новой мечети, рассчитанной на 30 тысяч мест.

Аркадаг Бердымухамедов детально ознакомился с проектами внутреннего оформления, чертежами михраба, а также образцами мрамора и ковровых покрытий. В ходе беседы со старейшинами он подчеркнул важность обеспечения высокого качества работ и поручил выполнить все запланированные задачи в рамках второго этапа застройки города в установленные сроки.

Далее был дан официальный обед (курбанлык-садака), организованный от имени Гурбангулы Бердымухамедова в культурно-развлекательном центре «Märkaw» в городе Аркадаг. На мероприятии присутствовали старейшины и иностранные дипломаты, которые поздравили Национальный Лидер с праздником и подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с Туркменистаном.

В рамках праздничных мероприятий Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в этом году около трех тысяч туркменских паломников из Туркменистана совершают хадж к священной Каабе в Мекке. /// nCa 28 мая 2026 г. (фото: TDH)