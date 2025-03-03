ИИ может высвободить человеческий интеллект для открытий и исследований

Оззеир Хан, директор Департамента цифровых инноваций и архитектуры АБР, Департамент информационных технологий

Искусственный интеллект меняет направление генерирования знаний, но человеческий интеллект по-прежнему важен для этического контроля, инноваций и решения проблем. Интеграция искусственного интеллекта в промышленность, отказ от моделей работы в индустриальную эпоху и ускорение обучения станут ключом к полному использованию потенциала ИИ для устойчивого развития.

Когнитивные способности человека со временем развивались под влиянием факторов окружающей среды и культуры. Несмотря на небольшое уменьшение размера мозга за последние 3000 лет, эффект Флинна показывает, что люди становятся умнее на протяжении поколений.

Инновации в области обмена и хранения информации — от письменной формы до появления Интернета — ускоряют коллективное когнитивное развитие благодаря быстрому распространению знаний.

В век искусственного интеллекта человеческий интеллект, вероятно, будет развиваться еще быстрее. Люди смогут получать доступ к огромным объемам информации по широкому спектру тем быстрее, чем раньше. ИИ также может предоставлять персонализированные образовательные услуги в соответствии со стилем обучения учащихся, делая процесс обучения более увлекательным.

Люди отнюдь не просто пассивно воспринимают воздействие ИИ: на самом деле именно они активно стимулируют его развитие, а это, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию человеческого интеллекта. Использование как человеческого, так и искусственного интеллекта будет иметь решающее значение для разработки инновационных решений по борьбе с изменением климата и другими сложными глобальными проблемами.

Люди, от обычных пользователей до экспертов, должны обладать функциональными знаниями об ИИ, чтобы в полной мере использовать его, а полезность ИИ зависит от доверия. Именно здесь на помощь приходит коэффициент искусственного интеллекта (AIQ), уровень готовности людей к успешному внедрению ИИ.

Точно так же, как путешественники доверяют самолету или автомобилю, потому что понимают, как они работают, искусственный интеллект также следует сделать более понятным, чтобы повысить вероятность его использования и внедрения. Пациенты не будут заинтересованы в проведении медицинской процедуры, выполняемой роботами с искусственным интеллектом, если они не уверены в том, что преимущества операций с использованием технологий намного перевешивают риски.

Аналогичным образом, компании не будут слепо доверять системам искусственного интеллекта при ведении торговых операций от их имени, не разобравшись сначала в том, как эти системы оценивают бизнес-риски.

Для повышения коэффициента использования искусственного интеллекта необходимо ознакомиться с достижениями, возможностями и ограничениями ИИ. Практический опыт использования инструментов, основанных на ИИ, поможет частным лицам и учреждениям доверять ИИ и чувствовать себя более комфортно при его использовании.

Доверие к ИИ, в свою очередь, будет способствовать разработке большего количества инструментов ИИ на благо общества, включая здравоохранение, образование и адаптацию к изменению климата.

Технологические ноу-хау имеют решающее значение, но эмоциональный интеллект не менее важен.

Эмоции стимулируют креативность и решение проблем. С помощью нескольких подсказок некоторые инструменты искусственного интеллекта могут создавать фотографии, видео и истории. Однако эти результаты не являются по-настоящему оригинальным контентом. Вместо этого они основаны на данных обучения.

Контекст и цель имеют значение, поскольку не существует универсального решения, когда речь заходит об искусственном интеллекте.

Люди, с другой стороны, могут создавать оригинальный контент, разрабатывать инновационные идеи и сотрудничать с другими людьми для поиска решений сложных проблем. Что еще более важно, именно они определяют направление развития ИИ, включая разработку политики и руководящих принципов этичного и ответственного использования ИИ.

Эти этические барьеры помогают гарантировать, что инструменты и системы искусственного интеллекта создаются не ради них самих, а для решения проблемных вопросов с соблюдением человеческих ценностей и прав. Таким образом, управление своими эмоциями и понимание эмоций других людей являются необходимыми навыками в эпоху, основанную на технологиях.

ИИ может имитировать сострадание, как это видно на примере чат-ботов, работающих в сфере психического здоровья, но ему не хватает подлинной эмоциональной связи. Доверие – это только первый шаг к развитию искусственного интеллекта. Вам необходимо осознавать свою собственную способность использовать искусственный интеллект в зависимости от ваших конкретных потребностей, чтобы вы могли найти правильный инструмент для решения ваших проблем.

С точки зрения международного развития, у каждой страны свой набор потребностей и приоритетов, когда дело доходит до использования искусственного интеллекта. Например, одна страна может быть заинтересована в том, чтобы сосредоточиться на использовании искусственного интеллекта для увеличения производственных мощностей определенной отрасли, в то время как другая страна может захотеть использовать искусственный интеллект для улучшения предоставления базовых услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

Контекст и цель имеют значение, поскольку не существует универсального решения, когда речь заходит об ИИ. Понимание различий в этих задачах и того, как их необходимо корректировать, чтобы они отвечали конкретным требованиям, имеет решающее значение для эффективного использования ИИ для содействия устойчивому развитию и устойчивости к изменению климата.

Необходимо также учитывать сильные и слабые стороны ИИ. ИИ может быть мощным инструментом, но у него есть свои ограничения. Бывают случаи, когда ИИ не является лучшим решением, и другие инструменты лучше подходят для решения проблемы. Кроме того, ИИ не обладает всеми ответами на вопросы мира и ограничен данными, с помощью которых он был обучен.

И, наконец, важно, чтобы ИИ узнал вас. Инструменты искусственного интеллекта имеют цикл обратной связи, который вы можете использовать для повышения их эффективности, и этот механизм поможет обучить эти инструменты более эффективному решению проблем климата и развития.

Если задействовать весь потенциал искусственного интеллекта, он сможет справляться со всеми текущими когнитивными задачами, которые стоят перед людьми, позволяя им сосредоточиться на масштабном мышлении и созидании.

Хотя появление разумного ИИ в ближайшее время маловероятно, искусственный интеллект, наряду с робототехникой, скорее всего, возьмет на себя основную тяжесть работы людей, включая генерирование знаний. К 22-му веку искусственный интеллект будет решать проблемы, с которыми ранее справлялись люди, освобождая людей для решения новых, пока нераскрытых загадок, что приведет к началу новой эры открытий.

Это потребует переосмысления и переподготовки персонала. Однако результат того стоит, если это будет означать поиск решений проблем бедности, изменения климата и других проблем, с которыми сталкивается человечество и весь мир.

По мере развития ИИ люди также должны продолжать развиваться. В следующем столетии мы вступаем в новую эру открытий, связанных с высвобождением человеческого интеллекта для решения новых проблем, а не для решения проблем, которые могли бы быть решены с помощью искусственного интеллекта и робототехники.

Для достижения целей в области климата и развития нам необходимо сделать три вещи:

Интеграция ИИ и робототехники. Учреждения и отрасли должны развиваться, чтобы интегрировать технологии — не только в бизнес-задачи, но и в повседневную деятельность. Такие отрасли, как строительство, судоходство и производство, будут все больше полагаться на ИИ и робототехнику для выполнения задач. Внедрение технологий имеет решающее значение, особенно с учетом того, что в ближайшие годы их использование, вероятно, будет расширяться.

Отказ от традиционных методов работы в индустриальную эпоху. Искусственный интеллект и робототехника сделают устаревшими традиционные сборочные линии, которые ориентированы на повышение эффективности физического производства. Люди должны перейти к работе, ориентированной на человека. Учреждения и отрасли промышленности должны перестроить свою деятельность и дать людям возможность использовать свои творческие способности и навыки критического мышления для выполнения работы, дополненной искусственным интеллектом.

Ускорение обучения и внедрения. Фундаментальный переход от практик индустриальной эры делает больший акцент на экономику знаний. Это, наряду с быстрым развитием, вызванным ИИ, и стремительным ростом промышленности, требует ускоренного темпа обучения. Поэтому люди должны посвящать более половины своего рабочего дня обучению, чтобы не отставать от новых технологий и методов. Отделы кадров должны сыграть ключевую роль в содействии переходу от методов индустриальной эпохи к более гибкому мышлению и практикам в эпоху искусственного интеллекта.

Будущее интеллекта будет определяться динамичным взаимодействием между когнитивными способностями человека и искусственным интеллектом. Поддерживая симбиотические отношения с ИИ, человечество сможет открыть новые горизонты знаний, инноваций и решения проблем на десятилетия вперед. ///первоначально было опубликовано на сайте Блога АБР, 14 февраля 2025 г. (https://blogs.adb.org/blog/ai-can-free-human-intelligence-discovery-and-exploration)