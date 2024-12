Michelin-2025: Новые гастрономические открытия в Турции

Путеводитель Michelin по Турции на 2025 год представил 32 новых ресторана, которые предлагают гостям уникальные гастрономические впечатления.

Стамбул, Измир и Бодрум стали центрами притяжения для любителей изысканной кухни.

На церемонии, которая прошла в отеле Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, было подчеркнуто место и значение турецкой гастрономии на международной арене. В общей сложности в список попали 132 ресторана: 77 в Стамбуле, 24 в Измире и 31 в Мугле.

2 ресторана были удостоены звезды Мишлен, 8 ресторанов получили Bib Gourmand и 6 ресторанов были удостоены Зеленой звезды Мишлен.

Один ресторан, который в прошлом году был в числе рекомендованных, в этом году получил Bib Gourmand.

Турецкая кухня продолжает удивлять и вдохновлять, предлагая гурманам незабываемые вкусовые ощущения.

Подробнее здесь: https://www.michelin.com/en/publications/products-and-services/michelin-guide-turkey-2025

///nCa, 14 декабря 2024 г.