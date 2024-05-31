Джордж Курунис Возвращается с Экспедицией в Туркменистан

Мировое научное сообщество и энтузиасты приключений с нетерпением ожидают сенсационную новость из уст известного исследователя и “охотника за торнадо” Джорджа Куруниса о его возвращении с экспедицией в Туркменистан. Его участие в панельной дискуссии на конференции TESC 2024, которая пройдет 5-6 июня в Ашхабаде, обещает стать одним из ярчайших событий года.

Джордж Курунис, научный коммуникатор и телеведущий, стал первым человеком, ступившим на дно огненного газового кратера Дарваза в 2013 году. Эта экспедиция, финансируемая Национальным географическим обществом (National Geographic Society, США) и запечатленная телеканалом National Geographic, имела грандиозные цели. Курунис и его команда спустились в пылающий кратер, чтобы взять образцы почвы и поискать признаки жизни в этих экстремальных условиях. Экспедиция увенчалась успехом: исследователи обнаружили несколько видов необычных микроорганизмов, что стало значительным научным прорывом и попало в Книгу рекордов Гиннеса.

На предстоящей конференции Джордж Курунис расскажет о будущем кратера Дарваза и изменениях, которые произошли в нем за последние девять месяцев. В своем выступлении он подчеркнет важность проведения еще одной научной экспедиции во все кратеры Дарвазы. Главной целью новой миссии будет сбор ценных данных об экстремофильных микробах до того, как кратер будет затушен.

Как известно из последних публикаций в прессе, специалистами Научно-исследовательского института природного газа государственного концерна «Туркменгаз», изучив геологическое строение пластов Зеагли-Дервезинской группы месторождений, особенностью которых является наличие большого количества тонких маломощных пластов, залегающих на глубине от 200 до 950 метров, переслоенных водоносными и плотными пластами выявили, что пласты и залежи взаимодействуют между собой и предложили использовать метод бурения скважины, которая должна вскрыть все продуктивные пласты, имеющиеся в разрезе, что еще больше снизит приток газа в кратер и сократит выбросы метана.

Безусловно, мгновенно прекратить неконтролируемые межпластовые перетоки газа не представляется возможным, так как скорость фильтрации, то есть движения газа в пористых пластах, очень мала. Однако добыча газа из скважины, во-первых, позволит управлять фильтрационным потоком настолько, что со временем весь поток газа будет направлен в сторону скважины; во-вторых, добытый, а не сожжённый, газ можно будет использовать. Форсированный отбор газа из новой скважины позволит управлять фильтрационными потоками и сократить неконтролируемые выбросы газа в атмосферу. В качестве одной из мер также предлагается перевести в эксплуатационный фонд одну из наблюдательных скважин, близко расположенных к горящему кратеру. С ее помощью можно будет осуществить интенсивный отбор газа из верхних продуктивных пластов.

Эффективность предлагаемых мер подтверждают данные спутниковых снимков компании Capterio, которые наглядно демонстрируют значительное сокращение горения (более чем в 2 раза) в период с сентября 2023 г. по февраль 2024 г.(синие столбики на графике), когда производился форсированный отбор газа из близлежащих скважин.

Более подробно: https://orient.tm/ru/post/71237/sposob-sokrashcheniya-vybrosov-metana-iz-kratera-darvaza-predlozhennyj-turkmenskimi-uchyonymi-poluchil-prakticheskoe-podtverzhdenie

Выступление Джорджа Куруниса на TESC 2024 обещает стать незабываемым событием. Его возвращение в Туркменистан и новые исследования кратера Дарваза могут привести к новым научным открытиям и подчеркнуть важность сохранения уникальных природных объектов, учитывая, что его первое погружение на дно кратера произошло более десяти лет назад.

К сожалению, Джордж Курунис не сможет принять очное участие в конференции TESC 2024, так как в это время в США начинается сезон торнадо. В качестве ведущего “охотника за торнадо и ураганами”, Курунис обязан оставаться в гуще событий или как выражается сам Джордж, в «эпицентре торнадо», чтобы лично запечатлеть результаты климатических изменений, вызванные антропогенными явлениями. Несмотря на это, он все равно выступит на конференции в формате онлайн, чтобы поделиться своими последними открытиями и рассказать о предстоящих экспедициях.

///nCa, 31 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum, фото – официальный сайт Джорджа Куруниса http://www.stormchaser.ca/Stormchaser.html )