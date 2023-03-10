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В Ташкенте завершился 4–й Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия

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EU Ambassador to Uzbekistan

10 марта 2023 года, Ташкент, Узбекистан. Ежегодный Форум гражданского общества «Европейский Союз – Центральная Азия» с участием представителей гражданского общества из Центральноазиатских стран и Европейского Союза состоялся в Ташкенте 10 марта 2023 года. Дискуссия была сосредоточена на реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии. Мероприятие открыли Специальная представительница Европейского Союза по Центральной Азии Терхи Хакала, заместитель министра юстиции Узбекистана Алишер Каримов и посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

EU-CA

В своем вступительном слове посол Адриан подчеркнула, что “Европейский Союз продолжит продвижение благоприятных условий, позволяющих организациям гражданского общества выполнять свои функции, а также будет и далее содействовать значимой и структурированной роли организаций гражданского общества в выработке политики и в укреплении их возможностей функционировать в качестве независимых игроков”.

Interview for UzA

На 4-м форуме гражданского общества были рассмотрены пути дополнения стратегии ЕС «Глобальный шлюз», основанной на результатах Самаркандской конференции по взаимосвязанности, которая состоялась 18 ноября 2022 года. Участники форума обсудили, как гражданское общество могло бы внести свой вклад в разработку и реализацию повестки дня в области взаимосвязанности, уделяя особое внимание женщинам, гендерному равенству и молодежи. ///Press and information team of the Delegation to UZBEKISTAN, 10 марта 2023 г. 

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