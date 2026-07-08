Euronews заговорил на казахском языке

Euronews запускает новый канал, транслирующий свой глобальный контент на казахском языке. Это также будет первый язык Центральной Азии, добавленный во всемирную вещательную сеть этого европейского телеканала.

Глобальный новостной контент сети, создаваемый международной и многонациональной редакцией Euronews, будет переводиться на казахский язык и транслироваться на телевидении и цифровых платформах, включая вещание на YouTube.

Выступая во вторник на церемонии по случаю запуска в Астане, председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид заявил, что «канал Euronews на казахском языке — это не новое или очередное местное СМИ в Казахстане, это международный новостной канал, вещающий на казахском языке, с особым ценностным предложением для нашей аудитории. Его цель — предоставить зрителям полную картину всех глобальных событий, что соответствует общей миссии Euronews по содействию формированию хорошо информированного общества».

Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков от имени правительства Казахстана заявил, что «присутствие Euronews здесь и запуск вещания в Казахстане будут искренне служить нашей нации, донося новости и все, что происходит в мире, теперь и на казахском языке».

В 2024 году Euronews подписал соглашение о партнерстве с Казахстаном. За этим последовало открытие редакционного хаба в Астане и редакции в Алматы. Вскоре после этого открылись бюро в Ташкенте и Баку.

Казахская языковая служба станет 20-й по счету в структуре Euronews, которая включает 14 языковых служб и шесть франшизных каналов.

Команда высококвалифицированных журналистов Euronews в Астане и Алматы также расширяется для освещения событий в Казахстане и обеспечения вещания языковой службы, которая отныне работает на казахском языке.

Помимо освещения ежедневных новостей Казахстана и Центральной Азии, команда также создает программы о текущих событиях в Казахстане, которые транслируются по всему миру, такие как Modern Nomads («Современные кочевники»), East-West Connect («Связь Востока и Запада») и Voices of Central Asia («Голоса Центральной Азии»). ///nCa, 8 июля 2026 г. (по материалам Euronews)