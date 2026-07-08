Национальный Лидер Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Во вторник, 7 июля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, сообщает Государственное информационное агентство TDH.

В начале встречи Джаббаров отметив, что Азербайджан высоко ценит уровень развития межгосударственных отношений в различных направлениях с Туркменистаном, передал Аркадагу Бердымухамедову приветствия от Президента Ильхама Алиева.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что Туркменистан придаёт большое значение укреплению дружественных, братских и добрососедских связей с Азербайджаном. Обе страны объединяют общность исторических и культурных традиций, взаимоуважение и близость духовных ценностей.

Туркменистан и Азербайджан успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Регулярный диалог на высоком государственном уровне создаёт благоприятные условия для эффективного сотрудничества. В связи с этим Бердымухамедов отметил значимость недавнего государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Азербайджан.

Он также выразил признательность азербайджанской стороне за судно «Dostluk», преподнесённое в дар туркменскому народу.

Далее Национальный Лидер туркменского народа сообщил, что Туркменистан организованно готовится к международному мероприятию «Ene-tebigat» («Мать-природа»), которое запланировано к проведению в Туркменистане с 19 октября по

30 ноября текущего года совместно Фондом имени Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений. ///nCa, 8 июля 2026 г.