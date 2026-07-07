Каппадокия празднует свое конное наследие в рамках Фестиваля Конной Культуры и Лошадей

Каппадокия — всемирно известное туристическое направление в Турции, славящееся своими «сказочными дымоходами», пещерными отелями, подземными городами и широким спектром туристических развлечений, начиная с полетов на воздушных шарах на рассвете, — в 2025 году приняла более 4,5 миллиона гостей, еще больше укрепив свой статус одного из ведущих направлений культурного туризма в Турции. Помимо своих фантастических пейзажей, завораживающих путешественников из разных уголков мира, Каппадокия предлагает богатый выбор уникальных достопримечательностей и незабываемый местный колорит. Одним из самых популярных способов познакомиться с захватывающими дух долинами и самобытным ландшафтом этого региона стала верховая езда. Этот регион, издавна известный как «страна прекрасных лошадей», продолжает развивать свое богатое конное наследие. II Международный фестиваль конной культуры в Каппадокии, который прошел с 3 по 5 июля 2026 года на территории фестивальной площадки Гёреме стал ярким свидетельством того, что этот регион продолжает развивать свое богатое конное наследие.

Три полных дня, посвященных «Культуре и наследию лошадей»

«Страна прекрасных лошадей» — Каппадокия — является идеальным местом для проведения фестиваля, посвященного прочной связи между людьми и лошадьми. В течение трех дней гости смогли насладиться программой, включающей традиционные и современные конные представления с участием турецких и зарубежных артистов, а также конные соревнования, например, стрельба из лука верхом, конные выступления и традиционные скачки.

Помимо спортивных состязаний, фестиваль предложил гостям увлекательное культурное путешествие в формате выставок, лекций и панельных дискуссий, посвященных истории и развитию конной культуры в различных цивилизациях. Концерты и живые выступления на фоне захватывающих дух пейзажей Каппадокии дополнили атмосферу фестиваля, подарив гостям со всего мира поистине незабываемые впечатления. В программе были также множество других развлечений, например, детские игровые зоны, прогулки на лошадях в сопровождении гидов, традиционные конные состязания, такие как метание копья (джирит) и конкурсы красоты лошадей.

Гости также смогли познакомиться с уникальными вкусами кухни Невшехира, получившей международное признание после включения в путеводитель Michelin.

Главное о Каппадокии

Достопримечательности: Откройте для себя уникальное наследие Каппадокии, посетив высеченные в скалах церкви, древние пещерные жилища и удивительные подземные города, в том числе Музей под открытым небом в Гёреме, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Досуг: Исследуйте регион, путешествуя пешком или на велосипеде, посещая культурные мастер-классы и совершая незабываемые полеты на воздушном шаре, которые позволят увидеть знаменитые пейзажи Каппадокии с их «сказочными дымоходами» с высоты птичьего полета.

Проживание: Остановитесь в роскошных пещерных отелях, где историческая обстановка сочетается с индивидуальным обслуживанием, оздоровительными центрами мирового уровня и исключительным комфортом.

Кухня: Насладитесь аутентичными блюдами региона в ресторанах, удостоенных звезд MICHELIN, и погрузитесь в кулинарные приключения, знаменитые блюда, отмеченные наградами, и неповторимые местные вина, созданные на основе многовековых кулинарных и винодельческих традиций Каппадокии. ///nCa, 7 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)