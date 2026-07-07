Тихая уверенность Центральной Азии: Формирование «новой» региональной идентичности в турбулентные времена

Тарик Саиди

В эпоху, определяемую соперничеством великих держав, сбоями в цепочках поставок и климатическими потрясениями, Центральная Азия отказывается оставаться пассивным наблюдателем.

Этот регион, в который входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, когда-то списывали со счетов как постсоветскую периферию или арену для очередной «Большой игры». Однако сегодня он все чаще воспринимает себя как сплоченного игрока, обладающего стратегической глубиной, общим наследием и растущей субъектностью.

Лидеры говорят о «Новой Центральной Азии» не ради красивых слов — это осознанный проект региональной консолидации в условиях неопределенности.

Такое самовосприятие знаменует собой глубокую эволюцию. После десятилетий внутренних разногласий и внешнего доминирования столицы стран Центральной Азии делают ставку на единство, многовекторность и прагматичную устойчивость для навигации в многополярном мире. Результаты уже заметны: урегулированы пограничные споры, растет внутрирегиональная торговля, принимаются амбициозные стратегии, такие как «Центральная Азия – 2040».

Тем не менее, эта уверенность сдерживается реализмом: лидеры и общества региона понимают, что разговоры о единстве должны трансформироваться в ощутимое сотрудничество, если они хотят избежать давления со стороны более крупных соседей.

От фрагментации к общему «Мы»

На протяжении большей части периода после 1991 года Центральная Азия боролась с советским наследием — искусственными границами, спорами из-за водных ресурсов и экономическими трудностями. Ранние прогнозы аналитиков часто были сосредоточены на конфликтах в Ферганской долине или прокси-противостоянии между Россией, Китаем и Западом. Сегодня внутренний нарратив кардинально изменился.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сформулировал видение региона, вступающего в «новый, исторически значимый этап», где границы становятся «мостами дружбы», а географическая близость — возможностью. Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, начинавшиеся скромно, превратились в платформы для укрепления доверия, что привело к предложениям о создании более институционализированного «Сообщества Центральной Азии».

Период 2024–2025 годов ознаменовался знаковыми пограничными соглашениями, в частности между Кыргызстаном и Таджикистаном, что подчеркнуло переход от соперничества к сотрудничеству.

В основе этого процесса лежит формирующаяся региональная идентичность. Она опирается на историческое родство — тюркские и персидские культурные нити, наследие Шелкового пути — и взаимное признание взаимозависимости. Как отмечается в одном из аналитических материалов, эта идентичность подчеркивает национальное своеобразие, одновременно укрепляя коллективное чувство принадлежности: «Мы, народы Центральной Азии». Инициативы по развитию совместных культурных и образовательных проектов призваны привить это чувство молодому поколению.

Это не абстрактный идеализм. В турбулентные времена это служит вполне практической цели.

Конфликт между Россией и Украиной нарушил традиционные связи и потоки денежных переводов, в то время как экономический вес Китая приносит как инвестиции (инфраструктура, зеленая энергетика).

США и Европа предлагают партнерство в сфере реформ и доступ к рынкам. Вместо того чтобы принимать чью-либо сторону, государства Центральной Азии видят себя умелыми игроками на поле многовекторности — они используют свое географическое положение, энергетические ресурсы и критически важные минералы для обеспечения автономии. Казахстан, например, все чаще позиционирует себя как евразийскую «среднюю державу» и мост, а Узбекистан выступает локомотивом реформ и открытости.

Прагматичный оптимизм сталкивается с реальными вызовами

Такое самовосприятие излучает сдержанный оптимизм. Региональная торговля выросла, транспортные коридоры развиваются, и регион позиционирует себя как стабильная платформа, способная принимать крупные международные саммиты. Лидеры подчеркивают успехи в водной дипломатии и программах повышения устойчивости к изменению климата, представляя регион как участника глобальных решений, а не просто как жертву опустынивания или таяния ледников.

Общественные настроения, хотя их и труднее оценить единообразно, демонстрируют схожие тенденции. Опросы показывают прагматичное признание экономических выгод от партнерства наряду с настороженностью из-за чрезмерной зависимости. Общее региональное самосознание укрепляется на уровне элит и постепенно проникает в общество благодаря улучшению транспортной связности и расширению человеческих контактов.

Тем не менее, самооценка Центральной Азии не является слепо триумфальной.

Официальные лица признают наличие устойчивых препятствий: необходимость диверсификации экономики, проблемы в сфере управления и коррупции, климатическую уязвимость и сохраняющуюся тень Афганистана.

Формальный политический союз остается отдаленной перспективой; сохраняются различия в размерах стран, ресурсах и акцентах внешней политики. Уровень доверия населения к институтам власти варьируется, а повседневные заботы, такие как инфляция и рабочие места, могут затмевать грандиозные региональные концепции.

В этом свете стремление к идентичности и единству является также оборонительной стратегией — созданием внутренней устойчивости, чтобы внешние шоки не раскололи регион. Действуя коллективно — будь то в форматах «ЦА5+1» с США или на саммитах «Китай — Центральная Азия», государства усиливают свой голос и переговорные позиции.

Почему это важно за пределами региона

Меняющееся самовосприятие Центральной Азии имеет более широкие последствия. Для глобальных цепочек поставок и зеленого перехода стабильный, интегрированный регион, богатый полезными ископаемыми и транзитными маршрутами, является ценным активом. Для великих держав это сигнал о том, что старые модели «сфер влияния» устарели; Центральная Азия требует партнерства, основанного на уважении суверенитета.

Успех в углублении интеграции может вдохновить другие «срединные» регионы, ориентирующиеся в условиях многополярности.

Провал — или стагнация — грозит возобновлением фрагментации, что сделает регион более уязвимым для внешних манипуляций. Ближайшие годы, с такими инициативами, как потенциальное «Десятилетие практического водопользования», покажут, соответствуют ли слова реальным делам.

Центральная Азия не заявляет о победе над турбулентностью. Вместо этого она переопределяет свое место в ней: больше не полагаясь исключительно на милость истории или географии, она активно формирует общее будущее. По словам региональных лидеров, «Наша сила — в единстве». По мере фрагментации мира эта внутренняя уверенность — прагматичная, культурно обоснованная и ориентированная на будущее — может оказаться одним из самых ценных ресурсов региона.

Вопрос для наблюдателей заключается в том, будет ли международное сообщество взаимодействовать с этой «Новой Центральной Азией» на ее собственных условиях или же продолжит цепляться за устаревшие рамки. Для самого же региона зеркало, в которое он смотрится сегодня, отражает не просто стремления, но и растущую веру в то, что он способен добиться успеха. /// nCa, 7 июля 2026 г.